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▲面對奧克拉荷馬雷霆與聖安東尼奧馬刺文班亞馬（Victor Wembanyama）的崛起，西蒙斯認為傳統球星必須聯手才能守住版圖。（圖／美聯社／達志影像）

NBA即將迎來大變動？隨著詹姆斯（LeBron James）與杜蘭特（Kevin Durant）在季後賽後的動向引發熱議，知名媒體人比爾西蒙斯（Bill Simmons）在Netflix最新的《The Bill Simmons Podcast》節目中丟出一枚深水炸彈。他建議詹姆斯應在明年加入金州勇士，並同步號召杜蘭特與湯普森（Klay Thompson）回鍋，與柯瑞（Stephen Curry）及格林（Draymond Green）組成一支名為「浴血任務」的超級球隊，目標直指新崛起的強權馬刺與雷霆。西蒙斯在與資深記者洛爾（Zach Lowe）對談中表示，他完全支持詹姆斯前往金州，並進一步提出瘋狂構想：「讓我們玩大的，讓杜蘭特和K湯也加入。我們可以組建『浴血任務』戰隊。金州最終會擁有詹姆斯、柯瑞、杜蘭特、K湯、格林甚至是霍福德（Al Horford）。衝吧！老兵部隊來了！」西蒙斯甚至構思了多方交易，包括將巴特勒（Jimmy Butler）交易至火箭、卡培拉（Clint Capela）送往達拉斯等細節。雖然洛爾回應「火箭應該得到些補償」，但西蒙斯認為未來選秀權與互換權能解決一切。之所以有這份異想天開的提案，源於西蒙斯對目前聯盟格局的深刻觀察。奧克拉荷馬雷霆隊目前正展現橫掃鳳凰城太陽的氣勢，而聖安東尼奧馬刺隊在「外星人」文班亞馬（Victor Wembanyama）傷癒回歸後，也重新掌控了與拓荒者的戰局。西蒙斯認為，雖然詹皇、KD與柯瑞仍是頂尖球星，但新世代球星的時代已經到來，這群「老將」唯有合體才能維持競爭力。雖然這個劇本讓球迷熱血沸騰，但西蒙斯也坦言現實層面極其困難。要達成這個夢幻陣容，不僅要面對豪華稅與薪資上限的「第二層硬上限（Second Apron）」限制，詹姆斯恐怕必須接受底薪，K湯則要處理好從獨行俠離隊的程序。