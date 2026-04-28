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小熊主帥開砲：這是為特定球隊量身打造的「荒謬規則」

佛里曼困惑回擊：兩年前大家都有爭奪大谷的平等機會

為了棒球業界好 「大谷在場上才是雙贏」

隨著洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平持續在場上寫下神蹟，圍繞其特殊的「大谷條款」近期卻意外引發公平性質疑。面對芝加哥小熊總教練康索（Craig Counsell）的批評，道奇營運總裁佛里曼（Andrew Friedman）罕見強硬回應，直言相關指控「唐突且奇怪」，並強調該制度的核心價值在於推廣棒球運動，而非為單一球隊護航。這場風波起因於小熊教頭康索日前在受訪時提出質疑。他指出，大聯盟現行規則允許符合「二刀流資格」的球員不計入26人名單中的13名投手限制，這讓道奇變相多出一個投手名額可用。康索對此表示：「這可能是最奇怪的規則之一，感覺就像是為某一支球隊量身打造。我不理解為何要給予這種特殊考量。」道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）第一時間已先回應，強調相關制度並非道奇專屬，大谷早在效力天使隊時期就適用此規範，「其他球隊若有能力培養出二刀流球員，我們當然歡迎。」針對爭議擴大，道奇高層佛里曼昨日受訪時語帶困惑地表示：「我不太明白為什麼他要在這個時候提出這件事，讓人感覺非常唐突且奇怪。」佛里曼回顧兩年前聯盟討論這項制度時，雖然從競爭角度來看確實存在優勢，但所有球團都了解規則，且當時都有平等的機會爭取大谷加盟。「我不清楚小熊當時在這個過程中的位置，也不知道康索當時的想法，」佛里曼直言：「但如果要提出意見，應該是在制度建立的當下，而不是現在大谷穿上道奇制服後才開口。」佛里曼強調，支持這項規則的最重要原因，是為了讓像大谷翔平這樣百年一見的選手能持續留在場上比賽，「按照以前的規定，他從投手丘退場就必須退出打擊，但讓大谷出賽更多、打得更久，對整項運動與全球球迷才是最好的選擇。」雖然康索隨後澄清並非針對大谷本人或道奇，而是認為規則本身設計不良，但佛里曼最後重申，大谷的特殊能力賦予了他應得的評價，「這種能以高水準完成投打雙修的優勢，不論有沒有名單限制，都會存在。我們應該正當評價並讚賞這份才華，而非事後質疑。」