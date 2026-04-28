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「信息脫節、聯繫疏離」 KD與球團關係亮紅燈

季後賽僅出賽一場 傷病與體系成導火線

火箭面臨十字路口 休賽季恐迎來大地震

休士頓火箭隊在NBA季後賽首輪陷入1比3的淘汰邊緣，然而比輸球更令球迷心碎的消息正在發酵。根據美媒《Basketball Forever》以及資深記者賽德里（Evan Sidery）的爆料，火箭球團內部目前籠罩著一股不安的氛圍，部分人士甚至悲觀認為，杜蘭特（Kevin Durant）可能已經打完了他在休士頓的最後一場比賽。儘管杜蘭特下個賽季仍在合約期內，但報導指出，在經歷了一個充滿動盪與傷病困擾的賽季後，KD與火箭球團之間的「溝通斷層」正迅速升溫。消息人士透露，近期雙方出現了顯著的「信息脫節與聯繫疏離」，這種冷淡的互動關係與他當年離開籃網與勇士前夕的氛圍極為相似。外界猜測，這名歷史級得分手可能會在今年夏天再次主動提出交易申請，尋求前往一支具備穩定爭冠實力的隊伍，而非在充滿內部爭議與調度問題的火箭隊繼續虛耗。回顧本屆季後賽，杜蘭特的貢獻度因腳踝與膝蓋傷勢大幅受限。他至今僅在系列賽第二戰出戰過一場，該場比賽他上場後雖然貢獻23分、6籃板、4助攻，但下半場的體能不支與失誤連連，也反映出他與教練團調度之間的摩擦。隨著杜蘭特因傷可能將缺席一段時間，且火箭目前處於1比3的落後絕境，若火箭在下一場遭湖人關門，G2極有可能成為KD穿著火箭球衣的「最終章」。對火箭而言，去年大動作交易來KD原本是為了重返榮耀，如今卻面臨主將可能二度申請交易的窘境。如果KD真的在今夏選擇出走，這支年輕軍團將被迫重新進入重建或大幅調整陣容的十字路口。休士頓的季後賽之旅尚未正式終結，但場外的風暴似乎已提前預告了這個夏天的動盪。KD下一站會在哪裡？全球籃球迷都在屏息以待。