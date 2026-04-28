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洛杉磯道奇去年休賽季以3年總額6900萬美元網羅的新任守護神迪亞茲，未料本季僅完成7場比賽，拿下4救援成功，就因右臂傷勢動刀，預計最快明星賽後才能歸隊。迪亞茲今日也在賽前受訪時提到：無法持續為球隊貢獻感到很抱歉，但很感謝隊友們的支持，我只希望可以盡快歸隊，做出貢獻。根據日本媒體Sponichi Annex報導，迪亞茲今日說明了事情經過：「在科羅拉多的比賽中，感覺手臂很疲勞且緊繃。但我當時不知道那是因為游離體的關係，只覺得是累了。反應這點後進行了檢查，結果發現了游離體。」他於23日更新個人Instagram限時動態，報告已成功完成右肘關節游離體移除手術。他表示：「就結果而言，我認為這是最好的情況，因為可以趁現在移除，為下半季做好準備。」當被問及復歸後能否恢復到理想狀態時，他表示：「百分之百可以。現在的狀態比科羅拉多那場比賽時好多了，這是一個好兆頭。雖然手術才過了幾天，但手臂的活動範圍已幾乎恢復正常，接下來只要加強力量就好。」關於恢復投球的進度，他透露了預期：「我想會是在幾週後。首先要拆線，接著重新開始訓練、進行傳接球，逐步做好準備。」雖然承載著高度期待加入新球隊，上半季卻因此報銷，他語帶哽咽地說：「老實說，很難受。」並表示：「無法在這支球隊打球令我感到懊悔，但這不是我能控制的事。隊友們都給予我支持，狀態也在好轉中。我只想趕快歸隊。」他展現出積極態度，誓言要在下半季做出貢獻。