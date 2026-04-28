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▲王俐人（如圖）大爆過去性關係的人數「10根手指頭數得出來。」（圖／翻攝自SWAG）

王俐人裸聊性生活！做瑜伽比愛愛還累

▲王俐人（右）與林琮軒（左）2022年結婚至今，演變分居兩地。（圖／凱瑟琳婚紗提供）

49歲藝人王俐人近日跨入成人直播平台「SWAG」，穿著情趣內衣出現，過程多次春光外洩，對身體自主展現滿點信心，破尺度路線引發話題，尤其王俐人於直播中大爆過去性關係的人數「10根手指頭數得出來」，平常的幻想對象是好萊塢男星強尼戴普，更笑說：「做瑜伽比做愛還累」、「你先讓我舒服，我才能讓你舒服」，言行火辣直白。王俐人上週日於SWAG直播中示範瑜珈，一邊聊起私密性生活，大爆過去自己性關係的人數「10根手指頭數得出來」，平常的幻想對象是好萊塢男星強尼戴普，更笑說：「你先讓我舒服，我才能讓你舒服」，直呼做瑜伽比做愛還累人。王俐人也直言，目前和林琮軒是「I’m taken（已經有對象）」，不過因對方近日赴中國拍戲，2人因此分居兩地，「我也不知道他什麼時候回來」，那不擔心老公當地有小三嗎？王俐人淡定回：「很多東西不要看太緊，大家都有自己空間。」王俐人大膽行事作風及互動方式成功吸引外界關注，不過仍引發網友兩極評價，有人讚賞她勇敢做自己，也有人質疑尺度過大，對此她展現高EQ表示，「大家都很辛苦，今天我們是做娛樂，請不要給大家不好的感受，不喜歡就不要看。」