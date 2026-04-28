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高雄市警界爆性騷醜聞！某分局一名二線三星高階警官遭控長期對女部屬開黃腔，甚至大膽邀約「開房泡溫泉」，遭拒後疑似因不滿而涉嫌職場霸凌，不過，就在事件曝光後，該警官雖企圖火速申請提早退休「避風頭」，如今，市警局今公布懲處，包含記一大過並追究相關人員考監責任，並調整為非主管職務，全案移送懲戒法院等，另外，於懲戒期間自屆退日起先行停職，無法如期退休，而該員所屬分局督察組長也一同遭拔官。高雄一名二線三星的警官遭指控，對女部屬長期言語性騷擾，甚至在大開黃腔後，假借邀約前往南橫爬山的名義，直白要求女警與其「開房泡溫泉」。女警不堪受辱當場嚴詞拒絕，憤而向高雄市警局提出性騷及霸凌申訴，並向婦幼警察隊報案，要為自己討公道。高雄市警局接獲消息後，於4月中旬分別受理兩案並啟動調查，由外聘委員組成專案小組釐清真相，直得一提的是，這名原本預計於今年7月屆齡退休的警官，在醜聞爆發後疑似想避風頭，緊急申請提前至6月退休。不過，所屬分局強調調查程序不會因其退休身分而中斷，絕對會追查到底。如今，市警局公布懲處，表示經分局性騷審議委員會審議完成，該案適用性騷擾防制法，該員為幹部卻言行失檢，嚴重影響警譽，本局即刻採取最嚴厲處置：第一、行政重懲，記一大過並追究相關人員考監責任，第二、調整為非主管職務，第三、全案移送懲戒法院另外，市警局指出，於懲戒期間自屆退日起先行停職，無法如期退休；而該員所屬分局督察組長也一同遭拔官，確認無法擔任督察相關職務，改調交通組長。市警局強調，本局絕不護短，並嚴懲究辦。