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▲張凌赫被捕捉拍攝《歸鸞》時，一度無法自行站起來。（圖／微博@偶像行為大賞）

中國男星張凌赫因主演古裝劇《逐玉》爆紅，不料日前投入新劇《歸鸞》拍攝的他，竟不慎受傷，遭粉絲目擊走路一拐一拐地硬撐上工，對此《歸鸞》工作人員於微博透露，稱他是腿部肌肉抽筋，所以行走略有不便。不過昨（27）日張凌赫疑似傷勢加重，被捕捉在拍《歸鸞》時，無法自行站起來，靠一旁的林允和工作人員才把他拉起來，讓粉絲看到都非常心疼，還有人爆氣點名工作室，要求把張凌赫受傷原因、檢查結果、傷勢等都交代清楚。張凌赫日前才被目擊走路一拐一拐地硬撐上工，不料昨日拍攝《歸鸞》時，又被發現起身非常吃力。只見他坐在地上準備站起來時，用手撐了兩下都沒能成功，一旁的林允和跑來的工作人員趕緊上前幫忙，才合力把他拉起來。好不容易站起來的張凌赫，眉頭緊皺，看起來非常不適，身體也依然搖搖晃晃，被猜測是否傷勢加重。而張凌赫抱傷拍攝的畫面，也火速在微博瘋傳，粉絲都對他的敬業感到既佩服又心疼，「張淩赫即使腿受傷都在認真堅持拍攝，好敬業的演員」、「身體最重要啊，帶他去醫院檢查一下休息一天也行啊。」還有粉絲爆氣點名工作室，要求清楚交代受傷原因、目前傷情、醫院檢查結果、後續恢復安排與休息時間，喊話工作室盡快出面給說法。張凌赫近日投入《歸鸞》拍攝，當中有許多動作戲，難免因吊鋼絲、武器反彈力摩擦受傷，日前他被粉絲直擊與劇組人員從保母車下車時，走路一跛一跛地前行，由一旁助理悉心攙扶，硬撐上工的畫面惹來一片關心。對此，《歸鸞》工作人員表示：「張凌赫腿部別著筋（抽筋、拉傷）了，所以行走略有不便，但是身體狀況一切安好，大家請放心，後續我們也會密切關注藝人身體狀態的。」然而，在看到張凌赫最新狀況後，大批粉絲都對於「一切安好」的說法不買單，紛紛喊話張凌赫工作室親自出面交代。