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為備戰2026年地方選舉，民進黨主席賴清德於26日親自南下桃園，與地方黨公職進行座談，並正式對外介紹桃園市長提名人黃世杰；同時也宣布競選團隊核心布局，由前黨主席許信良擔任競總榮譽主委，國策顧問范振修出任競選總部主委。對於賴清德延攬黨內大老坐鎮，媒體人吳子嘉直言這是一步「有意義的高招」，背後著眼的是2028年的更大戰局。在獲得提名後，黃世杰曾於15日出席餐敘，與捲入貪瀆風波的前桃園市長鄭文燦同場現身，引發外界揣測鄭是否將出手協助選戰操盤。然而在26日的座談會上，民進黨桃園市議員幾乎全員到齊，卻未見鄭文燦身影，而賴清德也親自公布競選總部關鍵人事安排，意味濃厚。針對賴清德成功說服許信良再度出山，吳子嘉27日在網路節目《董事長開講》中直言，這一招極具戰略高度，「很了不起、很厲害」，等同一出手就讓鄭文燦在桃園地方政治舞台上消失。吳子嘉進一步分析，賴清德安排許信良與范振修主導選戰，實際上是為2028提前鋪路。他直言，民進黨在2026桃園市長選舉「鐵定輸」，若屆時讓鄭文燦掌握操盤權，地方組織勢必落入其手中，對賴清德2028布局將形成威脅，「等同把刀子交給敵人」。對此策略，吳子嘉給予高度評價，稱其為「高招、有意義的高招」，認為此舉可確保賴清德在2028於桃園穩定落腳。他指出，賴清德已察覺鄭文燦動作頻頻，因此親自介入桃園選戰，一方面壓制鄭文燦的影響力，另一方面也試圖淡化地方對其的印象，避免鄭持續在地方走動、餐敘，引發更多爭議與負面效應。