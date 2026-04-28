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格林點破約基奇戰術：這是高級心理戰

衝突回顧：末節大亂鬥致兩人遭逐、聯盟開罰

G5決戰丹佛：殘陣灰狼能否抗壓？

NBA季後賽首輪灰狼對戰金塊的系列賽愈演愈烈，兩隊在G4終場前的肢體衝突持續引發熱議。向來以「心理戰」與「防守悍將」著稱的金州勇士球星「嘴綠」格林（Draymond Green），今日在個人的播客節目中，針對這場衝突發表了辛辣點評，直言金塊中鋒約基奇（Nikola Jokić）的行為並非單純的脾氣失控。格林在節目中談到G4最後時刻約基奇衝向「麥丹」麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）的衝突時表示：「這點我很懂，我一眼就能看穿他在想什麼。我認為約基奇當時想做的，就是故意激怒麥丹，試圖引誘他做出過激的反應。如果麥丹沒能控制住情緒動手，他極有可能在下一場天王山之戰被禁賽。」格林進一步解釋，這完全是約基奇耍弄的心理戰術：「約基奇知道麥丹是灰狼防守體系中非常關鍵的一環，尤其是在灰狼目前面臨嚴重傷兵困擾的情況下，如果能用一次衝突換掉對方的防守核心，對金塊來說絕對是大賺。」這起事件發生在G4比賽倒數1.3秒，當時灰狼已取得雙位數領先勝券在握，但麥丹仍選擇完成一次快攻扣籃，此舉引發約基奇強烈不滿並上前發生衝撞。隨後灰狼的蘭德爾（Julius Randle）也衝入戰局護航隊友，場面一度失控。雖然聯盟在賽後針對此事件進行了調查，最終判定約基奇與蘭德爾分別被罰款50,000美元與35,000美元，但萬幸的是兩人都逃過了禁賽處分，得以在關鍵的G5出戰。今日季後賽G5將移師金塊主場進行。儘管約基奇並未如格林所言成功讓麥丹禁賽，但灰狼陣中目前確實遭遇嚴重打擊，愛德華茲（Anthony Edwards）與迪文森佐（Donte DiVincenzo）的雙重缺陣，讓灰狼的戰力大打折扣。格林的這番言論也為今晚的比賽增添了更多火藥味。在背水一戰的氛圍下，約基奇是否會繼續運用這種「心理戰」來影響灰狼年輕球員的情緒，而麥丹與上場爆砍個人生涯得分新高的多森姆（Ayo Dosunmu）等人在高壓下能否保持冷靜，將是灰狼能否在丹佛高原全身而退的關鍵。