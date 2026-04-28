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▲警方獲報到場後發現男子身上留有血跡，其情緒依舊相當激動。（圖／警方提供）

台北市中山區一間知名火鍋店今（28日）凌晨驚傳駭人的流血事件，一名49歲的徐姓男子帶著一家五口前往聚餐，幾杯黃湯下肚後，因不滿女友與兒子欲提前離席而爆發嚴重口角。情緒失控的徐男竟當眾抓起桌上的玻璃啤酒瓶，朝自己的額頭猛砸多下。由於力道相當大，導致徐男當場頭破血流。轄區警方獲報趕抵現場，滿臉是血的徐男仍不斷反抗拒醫，最終果斷施以強制力，配合救護人員將其強制送醫救治，所幸經包紮後已無生命危險。據了解，這起驚悚的自傷案件發生在今（28日）凌晨0時30分許，於台北市中山區吉林路與民生東路交叉口的一間火鍋店內，當時徐男帶著母親、兒子、兒子的女友以及自己的女友一同用餐。席間徐男的女友表示有要事必須先行離開，而喝醉的徐男為了挽留對方，雙方當場爆發激烈爭執。不料，徐男在一陣情緒激動之下，竟不顧長輩與晚輩全在身旁，直接拿起啤酒瓶朝自己頭部猛敲，巨大的碎裂聲與四濺的鮮血嚇壞店內其他顧客，深怕遭受波及趕緊報警處理。中山警分局民權一派出所員警火速馳援現場時，發現徐男獨自坐在餐廳外頭，不僅衣物沾滿大量鮮血，神智也因泥醉而相當不清醒。面對警方與救護人員的關切，徐男情緒依舊躁動，不斷大喊：「不用送醫」、「我自己打的啦」等語，並強烈抗拒救援。員警評估其有嚴重自傷行為，為防止傷勢惡化並確保周遭民眾安全，立刻強勢介入將其控制，順利護送至醫院包紮。對此，警方呼籲，民眾飲酒務必適量，切勿因一時衝動做出戕害自身的危險行為；面對家庭糾紛更應保持理性溝通，尋求妥適的解決之道。