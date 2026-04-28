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少了戈登的連鎖反應：防守體系面臨崩解

金塊目前困境：傷兵潮與低迷手感的雙重夾擊

2026年NBA 季後賽首輪正如火如荼進行，丹佛金塊與明尼蘇達灰狼的對決已來到白熱化階段。目前金塊在系列賽以1比3落後，今（28）日金塊回到主場進行關鍵第五戰，若輸球就將提前宣告賽季結束。然而，就在比賽開打前夕，金塊官方更新了令人心碎的傷病報告，陣中先發前鋒、被譽為球隊「最強側翼守護神」的戈登（Aaron Gordon）確定因左小腿緊繃缺席本場賽事。戈登的缺陣對金塊而言無疑是致命打擊，他在陣中扮演著無可取代的「瑞士刀」角色。少了戈登，金塊最直接的影響在於防守端的崩塌，因為戈登通常是球隊指派去限制對方頭號得分手的首選，在面對灰狼充滿侵略性的進攻時，金塊將失去最可靠的側翼大鎖。此外，戈登在場上具備極佳的空切與爭搶二次進攻籃板的能力，這也是金塊戰術體系中能有效減輕約基奇（Nikola Jokić）負擔的關鍵。如今禁區防護網破洞，約基奇必須耗費更多體力在籃下糾纏，這恐將導致他在進攻端的威脅力大幅下滑。金塊目前的處境堪稱雪上加霜，除了戈登確定缺席，替補悍將華生（Peyton Watson）也因腿傷無法出賽，導致球隊前場輪替戰力嚴重短缺。在戰術執行上，金塊近期除了約基奇與莫瑞外，其餘球員的火力支援極不穩定，在面對灰狼強悍的「雙塔」防守時，若無戈登在籃下的攪和與牽制，金塊的進攻空間將被極度壓縮。背水一戰的衛冕軍，今日不僅要對抗實力強勁的灰狼，更要在一片殘陣中尋找續命的奇蹟。