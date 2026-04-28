我是廣告 請繼續往下閱讀

IC設計大廠聯發科4月以來狂飆，今（28）日再度強漲，開盤不到一小時就攻上漲停板，股價來到2675元，再度創出新天價，截至10時39分，漲勢回落小幅震盪，但仍大漲逾9%，報2660元，成為近期熱門權值股。聯發科早盤急拉漲停板，此次是本月第四度亮燈，早盤飆上2675元，寫下新紀錄。市場分析，今日攻勢主軸仍圍繞在AI TPU／ASIC長線成長題材，市場聚焦其切入大型雲端服務商自研晶片供應鏈後，營收結構將由手機SoC轉向AI運算晶片，帶動中長期重新評價。搭配Google新一代TPU後續量產預期與相關利多預期發酵，資金持續往高價AI權值股集中。盤面上，先前已布局的內外資與主力多頭動能延續，是股價快速鎖上漲停的關鍵推手，短線情緒明顯偏多。法人認為，聯發科今年第一季財報有望符合預期；儘管今年智慧型手機需求將受記憶體漲價影響年減10%至15%，但漲價預期也帶動了今年第一季的提前拉貨。因此，我們預期聯發科第一季營收有望符合原先展望，利潤率也將落在指引的中位數水準。展望今年第二季，受智慧型手機需求放緩影響，預期管理層將給予營收季減中至高個位數的指引，利潤率則有望維持穩定。若扣除蘋果與三星，預期今年中國安卓陣營的手機出貨量將年減20%至30%，然而受惠市佔率持續擴大，預估聯發科5G SoC與4G SoC出貨量僅將分別年減7%、14%。報告也指出，Google TPU 需求動能強勁。儘管近期生產端仍存有雜音，預期TPU v8x（Zebrafish）將於7到8月如期進入量產，並預估2026年到2027年出貨量分別達40萬及150至200萬顆。此外，觀察到聯發科在台積電的3奈米投片存在上修空間，反映TPU需求強勁。考量CoWoS產能受限及更大的光罩尺寸需求，預期下一代Humufish（TPUv9）將轉採英特爾的EMIB封裝，在台積電的供應受限下將進一步推升出貨成長。整體而言，預估聯發科AI ASIC營收佔比將自今年的8%躍升至2027年的27%，並認為2H28 AI ASIC 營收有望超越智慧型手機SoC營收，屆時市場對聯發科的定位，將由傳統手機晶片廠重新評價為AI半導體公司。聯發科公布3月合併營收632.19億元，月增62.29%、年增12.9%，創歷史新猷；累計今年第一季營收為1491.51億元，年減2.71%。聯發科先前釋出的今年第一季展望，以美元兌新台幣匯率1比31.2計算，第一季營收約新台幣1412至1502億元，季減0-6%，年減2-8%，毛利率預估將為44.5%至47.5%，費用率預估將為29%至33%。