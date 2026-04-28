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台中市北屯區東山路二段27日深夜發生一起奪命車禍，一名年僅25歲的林姓女子駕車下山時，疑似車輛突然失控，猛力撞上路邊民宅旁的土堆與石堆，現場撞擊力道驚人，車頭嚴重毀損，整起事故造成駕駛當場重創，送醫後仍宣告不治。台中市警消於當晚9時34分接獲通報，指東山路二段發生嚴重交通事故，隨即派遣人車趕赴現場救援。救護人員到場時發現林女傷勢嚴重，已無呼吸心跳，經緊急送醫搶救，仍因傷重不治。初步調查顯示，林女當時沿東山路往市區方向行駛，行經事故地點時，不明原因導致車輛偏離車道，直接撞上民宅旁堆放的土石，撞擊痕跡明顯，現場一片狼藉。詳細事故原因仍有待進一步釐清。警方表示，已報請台中地檢署檢察官相驗遺體，後續將調閱周邊監視器畫面，並釐清是否涉及酒後駕車或其他影響駕駛行為的因素。也提醒用路人，山區道路彎曲、坡度變化大，夜間視線不佳，駕駛時應減速慢行並提高警覺，以避免類似憾事再度發生。