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生技股寶齡富錦（1760）昨（27）日宣布，旗下腎病新藥拿百磷®500毫克膠囊（Nephoxil® 500mg Capsule）獲得中國國家藥品監督管理局（NMPA）核准藥品註冊，取得藥品許可證。消息帶動今（28）日股價表現強勁，開盤沒多久即攻上漲停價69.8元，並且截至上午11點，有將近3000張排隊購買。拿百磷®為寶齡富錦自主研發，是首項由台灣藥廠研發並在全球主要市場上市之新藥，以藥用級檸檬酸鐵配位複合物為主要成份，可同時達成降低血磷與改善缺鐵性貧血之雙重效果。寶齡富錦表示，拿百磷自2014年起取得美國、日本藥證，2015年取得台灣藥證上市，2022年、2023年陸續於韓國及泰國取得核發上市，2025年6月與歐洲夥伴Averoa也在歐洲取得上市許可。至於市場現況，寶齡富錦說明，中國為全球最大透析患者人口市場，依中國腎臟病數據登記系統（CNRDS）及相關公開資料，截至2024年12月底，中國透析患者人數約118.3萬人，其中，血液透析患者102.7萬人，腹膜透析患者15.6萬人。寶齡富錦指出，未來將持續強化創新醫藥、創新診斷、創新醫美、原料藥四大事業群的協同發展，深耕亞洲腎臟病治療與高齡照護市場。