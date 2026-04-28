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▲台南一名28歲鄭姓女警，休假外出騎車時遭追撞倒地，下一秒被遊覽車輾斃慘死。（圖／警方提供）

台南市安南區發生一起令人鼻酸的奪命車禍！今天清晨6點多，一名從警2年、任職於台南市警局第四分局育平派出所的28歲鄭姓女警，休假期間騎車行經安和路二段時，遭後方機車追撞失控，碰撞併行之遊覽車後倒地，隨後慘遭輾斃，噩耗傳回同仁耳中，紛紛感到難過不捨，至於確切肇事原因仍有待釐清。事故發生在清晨6時59分左右，當時20歲的戴姓女子騎乘機車，沿著安和路二段機慢車道由北往南行駛，疑似因未注意車前狀況，不慎從後方追撞休假外出、28歲鄭姓女警的機車，強大的撞擊力道導致鄭女瞬間失控，整個人車向前推撞至併行的遊覽車，隨後重心不穩倒地。由於事發突然，40歲的江姓遊覽車司機反應不及，鄭女倒地後慘遭遊覽車巨輪輾過，因頭部與胸部受創嚴重，救護人員趕抵現場時確認其已明顯死亡，未再送醫急救。案發後，警方隨即對戴姓女騎士及江姓遊覽車司機進行酒精測試，兩人的酒測值均為0，初步排除了酒駕可能。對此，鄭女所屬的台南市警局第四分局育平派出所表示，鄭姓女警為111年警察特考班結業，從警約2年時間，平日工作態度認真負責、待人誠懇，與同事關係極佳。分局長廖水池在接獲噩耗後第一時間趕赴現場了解狀況，並已指派同仁全力協助家屬辦理後續喪葬事宜。由於事故發生時正值交通尖峰時段，轄區三分局警方也立刻派員封鎖現場進行交管與採證，避免發生二次意外。至於詳細的肇事責任歸屬及確切案發原因，目前還要進一步釐清。