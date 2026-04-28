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高市警局某分局2線3星警官遭女警指控，誆稱同事一起爬山卻將其騙至溫泉會館開房泡湯，遭女警嚴拒，案經調查性騷成立。高市警察局長趙瑞華今(28)日表示，該男警官身為幹部卻言行失檢，嚴重影響警譽，除對該男警官記一大過並追究相關人員考監責任；其次是調整為非主管職務；全案移送懲戒法院，懲戒期間自屆齡退休日起先行停職。這名兩線三男警官於去年10月間，對分局內勤女警多次言語挑逗，甚至開黃腔，並謊稱邀約同事們爬南橫、將其誘騙至泡溫泉試圖誘導對方一同開房間；女警當場嚴詞拒絕，事後提出性騷擾申訴，案件隨即進入調查程序。所屬分局成立性騷擾調查小組，歷時12天完成調查，並經性騷審議委員會審議後，認定該警官行為已違反《性騷擾防制法》，性騷擾情節成立。市警局表示，後續將移由主管機關社會局依法辦理相關程序。市警局表示，懲針對分局幹部涉嫌性騷擾案，經分局性騷審議委員會審議完成，該案適用性騷擾防制法，後續移由主管機關社會局辦理，全案移送懲戒法院，於懲戒期間自屆退日起先行停職，無法如期退休。市警局也重申該局絕不護短，並嚴懲究辦。