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中信兄弟洋投黎克，帶著5年大聯盟資歷空降中職，卻投得跌跌撞撞，過去2次先發都在第6局領先時出狀況，讓黃衫軍慘遭逆轉吞敗。他目前4場先發一勝難求還苦吞4連敗，並未沒有奪勝機會，細看本季成績，他的球速、揮空率都排在中職前列，但卻始終跨不過第6局難關，成無法奪勝關鍵。黎克本季總計出賽6場、其中4場先發苦吞4連敗，有1次中繼成功，23.1局被狂敲28支安打，包含4轟，防禦率高達5.79，顯然還未兌現來台前外界期待。黎克4月18日對味全龍，前五局僅被打出3支安打無失分，第六局在兄弟1：0領先情況下，先被陳子豪敲安上壘，下一棒偏高失投球被劉基鴻掃出全壘打，再對朱育賢投出保送，5.1局黯然退場，上一場對富邦悍將同樣是在第六局出狀況，保送邦力多後再被王勝偉敲安，留下0出局一二壘有人局面，後續釀成單局慘失7分。黎克前四局被打擊率分別為2成、3成13、2成86與1成25，但第5局暴漲到4成，第6局更高達5成，在面對第三輪打者時，黎克以速球搭配變速球、滑球的球路，明顯被打者掌握度更高。在黎克恐陷入體力條狀況下，中信兄弟還讓他持續待在先發、甚至也未讓他移出一軍名單，或許與幾項數據特別突出有關。相比悽慘的傳統數據，黎克今年速球均速仍有149公里高標，揮空率（Whiff%）25.7%更贏過聯盟86%球員，滾地球比例（GB%）則高達50%，都說明他在比賽前段，仍有一定球威。有一半的擊球都形成滾地，卻穿越內野形成安打，讓他的BABIP也高達3成24，遠高於聯盟平均，這代表黎克至今一勝難求，一部分與負運也有關聯，但體力調受限，也實實在在是被逆轉關鍵。如何運用黎克這張牌，考驗中信兄弟教練團運籌帷幄的功力。