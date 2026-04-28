我是廣告 請繼續往下閱讀

鳳凰城太陽本賽季在送走杜蘭特（Kevin Durant）後，本以為能靠著布克（Devin Booker）與新領袖狄龍（Dillon Brooks）開創新局，不過賽季竟可能在今（28）日畫下句點！在面臨被橫掃壓力的生死第四戰中，太陽核心布克（Devin Booker）上半場表現堪稱災難，僅得2分的消極態度徹底點燃主場球迷的怒火，社群媒體上更是一片罵聲。面對實力強悍的衛冕軍奧克拉荷馬雷霆，太陽隊今日背水一戰，然而頭號球星布克卻在關鍵時刻毫無存在感。上半場打完，太陽以67：75落後，而布克全場竟然只有3次出手且完全沒有進球，僅靠罰球進帳2分。這份成績單對於一名簽下2年1.45億美元（約42.3億新台幣）頂薪的球星而言，無疑是極大的諷刺。相比之下，帶著傷勢拚戰的狄龍（Dillon Brooks）與傑倫格林（Jalen Green）反而更有求勝欲望，這也讓布克成為鳳凰城球迷集體攻擊的對象。布克的消極表現引發社群平台X（舊稱Twitter）的崩潰朝聖。有網友憤怒寫道：「是時候認真討論布克了！以前怪艾頓、怪比爾、怪KD，現在誰能幫他找藉口？關鍵時刻他根本不是那個咖！」也有人狠酸：「在自家主場的生死戰只拿2分，你是在開玩笑嗎？」更有人直言布克是「NBA史上最大詐騙犯」，領著天價合約卻在重要比賽中神隱。體育評論員也對布克的未來表示擔憂，指出他接下來幾年的合約將飆升至5700萬甚至6500萬美元以上。對於一名在關鍵戰役只能當「二、三號選項」的球員來說，這份合約極大機率成為太陽隊未來的沈重負擔。