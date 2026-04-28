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▲民進黨台北市議員參選人馬郁雯公開關鍵證人陳情信。（圖／翻攝自馬郁雯臉書）

▲陳情信內直指，北市府圖利方式是原承包商皇昌營造，將較為安全但昂貴的「切割工法」，改成便宜但有危險性的「破碎工法」，工程造價從3億1千萬，銳減到只需3000萬。（圖／翻攝自馬郁雯臉書）

民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案一審重判後，爭議再度延燒，如今又被指牽涉其台北市長任內的工程疑雲。民進黨台北市議員參選人馬郁雯今（28）日揭露，廉政署已針對關鍵證人進行約談，檢廉單位也重啟調查，由皇昌營造承包的忠孝橋引道拆除工程，是否存在以不當方式圖利特定業者、金額上看億元的情形。馬郁雯同步公開關鍵證人的陳情內容，指出當年市府在拆除工程中，疑似將原本規劃採用成本較高、安全性較佳的「切割工法」，改為價格低廉但風險較高的「破碎工法」，導致工程總經費從約3億1千萬元，大幅縮減至僅約3000萬元，價差接近2億元，引發外界對是否涉及圖利的質疑。馬郁雯進一步說明，忠孝橋引道所在位置條件複雜，鄰近國定古蹟北門，下方更有高鐵、台鐵以及捷運板南線、松山新店線穿越，施工安全要求極高。依據當年台北市政府的結案報告，拆除作業應避免採用會產生強烈震動的破碎方式，以免影響軌道運行安全，並強調須透過機械切割與分段吊離等方式進行，以降低對古蹟與地下設施的衝擊。馬郁雯質疑，若陳情內容屬實，代表施工方式可能遭人為調整，不僅違背原先安全規劃，也可能讓承包商大幅壓低成本，形成不當利益輸送。她並指出，該案早在當年就曾由國民黨台北市議員李慶元揭露，亦曾有媒體報導，如今隨著檢廉重新啟動調查，相關爭議再度浮上檯面。馬郁雯強調，目前案情仍有待司法釐清，但若確實存在圖利行為，金額規模恐達近2億元。此外，她也進一步拋出質疑，若皇昌營造在政治獻金捐獻上與柯文哲有關，這條柯文哲恐怕又要背一條10年以上、無期徒刑以下的貪污重罪。