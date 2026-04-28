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台北市中正一分局督察組一名36歲的女警陳芊雯，於18日在新北市三重區一間婦產科診所產下愛女，而後卻發生大出血的狀況，經送往新北市立聯合醫院再轉至馬偕醫院，最終仍宣告不治。家屬怒控，診所疑似延誤送醫長達25分鐘，憤而提出告訴。全案於今（28日）上午在新北市立殯儀館進行解剖，將進一步釐清陳芊雯真正死因。而其家屬包括弟弟、丈夫等人也到場，神色相當哀戚。於稍早解剖結束後離開現場，全程戴著口罩不發一語。據了解，陳芊雯於2023年9月結婚，去（2025）年懷有一女「安安」。即便已懷有身孕，依舊挺著孕肚親赴國慶大典與元旦升旗等第一線維安現場指揮，相當有責任感。怎料，本月18日於新北市三重區某婦產科診所生產時，期間卻突發大失血、意識不清，緊急將其送往新北市立聯合醫院，而後再轉至馬偕醫院，最終仍因失血過多身亡。而中正一分局原訂要在今年度的警察節，正式推舉陳芊雯角逐「全國模範警察」，如今卻傳出噩耗。不過，陳芊雯的家屬質疑，診所疑似有延誤送醫長達25分鐘的情形，憤而對其提出過失致死告訴；至於產下的愛女「安安」也因腦損傷，目前仍在兒童加護病房觀察中。總統賴清德對此案表達關切，24日親赴靈堂上香表達慰問，後續已請相關單位提供家屬必要之協助，陪伴度過艱難時刻。此外，陳芊雯愛女「安安」的愛心關懷活動，原先僅規劃於熟識的警友內部間進行，因轉傳湧入大批民眾捐款，善款總金額已超過預期，目前已全面關閉收款帳戶。