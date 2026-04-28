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台北股市今（28）日開盤下跌84.7點、來到39531.93點，隨後多空激戰，在盤面震盪，早盤一度有買盤挹注，帶動指數再站上40000點關卡，最高來到40101.23點，不過隨後漲幅收斂，午盤上漲148.87點或0.38%，來到39765.5點。中小型股表現強勁，櫃買指數開盤上漲0.36點、來到377.41點，盤中最高來到381.84點，午盤上漲4.3點或1.14%，來到381.35點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：旺宏、華邦電、南亞科、金寶、聯電；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、聯發科、旺宏、南亞科、臻鼎-KY。權值股多數走高，不過權王台積電卻熄火表態，今日以2245元盤下開出，雖然盤中一度翻紅，最高來到2280元，但也再度翻黑，午盤下跌25元或1.1%，來到2240元；台達電則是開高走高，盤中最高來到2160元，午盤上漲80元或3.96%，來到2100元；鴻海則是開高走低，午盤下跌1.5元或0.66%，來到226.5元。權值股中，IC設計龍頭股聯發科再度成為資金寵兒，早盤一度攻上漲停價2675元，午盤則是上漲逾6%，來到2600元；連帶IC設計族群一同走高，精拓科、宜特、新唐攻上漲停板，瑞築上漲逾7%，愛普*上漲逾6%，沛亨、創意、倚強科、群聯上漲逾5%。記憶體族群也有買單持續挹注，旺宏攻上漲停價159.5元，南亞科上漲逾4%，華邦電上漲逾1%，力積電也守在紅盤之上；模組廠也同步走高，群聯、宜鼎上漲逾5%，威剛、宇瞻上漲逾4%。PCB族群也持續走高，臻鼎-KY攻上漲停價394元，德宏上漲逾9%，高技、志聖上漲逾7%，金居、南電、恩德上漲逾4%。此外，遭列處置股的個股無懼關禁閉，多檔亮燈漲停，包括環宇-KY、大銀微系統、宜特、新唐、頎邦、聯友金屬-創、德宏、台表科、前鼎、光洋科，此外，大量、永光上漲逾9%，志聖、信昌電、IET-KY、富采、千附精密上漲逾8%。