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▲台鋼雄鷹心動時刻主題日連續第2年在大巨蛋舉辦，收錄球員間彼此私下相處、訓練與擦出火花的過程，還由啦啦隊女孩擔任觀察員。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲統一獅51勞動節連假，於亞太球場推出「TONY STAN汪汪萊」主題日，主打愛狗族群、號召全家人連假來看球，並首度聯名台南知名插畫家-屎蛋唐尼與他的歡樂動物園（圖／統一獅提供）

▲味全龍本周51連假，除了要跟富邦悍將展開三連戰之外，5月2日、3日舉辦「龍之萌友的應援時光！親子毛孩日」主題日。（圖／味全龍提供）

5月1日到5月3日勞動節連假即將到來，中職6隊在大巨蛋、亞太棒球場與天母棒球場，都各自準備主題日陪伴球迷度過連假時刻，大巨蛋由台鋼雄鷹舉辦《心動時刻》實境節目，賽後邀請MAMAMOO+頌樂、玟星擔任演唱嘉賓，迎接中信兄弟到來，亞太棒球場與天母棒球場則分別舉辦毛孩日，讓球迷帶著心愛寵物、全家人一起來看球！台鋼雄鷹今年大巨蛋首個主題日，連續第2年舉行《心動時刻》實境節目，Wing Stars啦啦隊女孩化身觀察家，記錄6位球員在相處、試探與選擇中逐漸靠近的過程，最後又會選擇誰成為心動夥伴的實境節目概念為核心。此外，台鋼雄鷹也會推出眾多主題日系列服飾、周邊商品，啦啦隊女孩連續3天都在一、三壘側有表演節目，賽後則邀請MAMAMOO小隊MAMAMOO+的頌樂、玟星擔任演唱嘉賓。5.01（五）16：05 vs.中信兄弟 臺北大巨蛋5.02（六）16：05 vs.中信兄弟 臺北大巨蛋5.02（日）15：05 vs.中信兄弟 臺北大巨蛋亞太棒球場則由統一獅擔任主場球隊，迎戰樂天桃猿，推出「TONY STAN汪汪萊」主題日，主打愛狗族群、號召全家人連假來看球，並首度聯名台南知名插畫家-屎蛋唐尼與他的歡樂動物園，一起攜手在球場打造最歡樂的狗狗主題嘉年華。5.01（五）16：05 vs.樂天桃猿 亞太成棒主球場5.02（六）16：05 vs.樂天桃猿 亞太成棒主球場5.02（日）16：05 vs.樂天桃猿 亞太成棒主球場味全龍方面，本周末連假除了要跟富邦悍將展開三連戰之外，5月2日、3日舉辦「龍之萌友的應援時光！親子毛孩日」主題日，攜手台灣塩野義製藥，打造最萌健康守備主場，現場有不少趣味互動、舞台活動，除了毛孩之外也強調健康觀念、喊出三振流感作為口號。5.01（五）17：05 vs.富邦悍將 天母棒球場5.02（六）17：05 vs.富邦悍將 天母棒球場5.02（日）16：05 vs.富邦悍將 天母棒球場