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▲惠利透露在海上看星星時，被海流越沖越遠，只能不斷划水才終於回到岸邊。（圖／YouTube@IamLeeHyeri）

31歲韓星李惠利日前帶員工飛往馬爾地夫旅遊，但不料近日她竟自爆獨自用游泳圈躺在海裡看星星時，差點被海流沖走溺水的經歷，她透露自己因為風太大被海流越推越遠，遠到連酒店燈光都看不清楚，讓不會游泳的她瞬間感到非常害怕又無助。雖然惠利當時帶著手機，但她最後決定先冷靜，並憑著意志力拼命划水，才成功抵達岸邊，驚險求生過程讓大家都感到非常後怕。惠利近日分享在馬爾地夫差點被海流沖走的驚險經歷，她透露原本獨自一人用工作人員的游泳圈在海裡看星星，不料卻因為風太大，讓她被越推越遠，遠到連酒店燈光都看不清楚。而不會游泳的惠利瞬間感到非常無助，雖然帶著手機，但她最後選擇先冷靜下來，所以沒有打給經紀人求助。然而，惠利接著憑著強大的意志力，開始拼命划水，「我就這樣一直划，才稍微往前一點，我當時心想『看來這必須使出全力才行』。」她就不管手機會不會濕掉，拚盡全力地往前划，才漸漸抵達岸邊。但不料惠利這邊超驚險的過程，在工作人員角度卻完全不同，大家都以為她在度過自己的幸福時光，所以沒有去打擾她。雖然惠利是笑著說出這個生死經歷，還表示這是「可以笑著說出來的程度。」但還是讓大批粉絲感到非常後怕，「不敢想當時一個人在那麼昏暗且無邊無際的海里，得有多無助」、「面對妳的笑容，湧起的是我的心疼」、「她肯定也是怕的，只是不想關心她的人擔心，輕描淡寫的當趣事說給你聽。」惠利是女團Girl's Day出身的偶像歌手、演員，近年拓展領域發展自媒體，認真經營YouTube頻道。近日還帶工作人員去馬爾地夫旅遊，她說自己一直想去馬爾地夫，如今美夢成真，而這趟旅行也別具意義，她親自帶著長期一起合作的髮型與化妝工作人員同行，在前往機場的路上，惠利也解釋原因：「大家真的都太辛苦了，所以想一起留下開心的回憶。」超暖的寵員工行為引發外界大讚。