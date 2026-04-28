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台中市民越減越瘦？市議員陳雅惠今(28)日質詢時指出，台中市肥胖率已降至38.4%，市府減重計畫「成功率僅三成」，且缺乏長期的後續追蹤。副市長鄭照新也自嘲感同身受，透露自己常靠「蘋果配茶葉蛋」苦撐，坦言維持體重真的難！陳雅惠表示，根據市府資料，台中過重及肥胖比率已由112年的42.9%降至113年的38.4%，並在114年持續維持，顯示推動方向正確。然而，現行計畫參與人數達2萬7,786人，成功減重者僅8,094人，成功率僅約三成，且平均每人減重僅約1公斤，成效仍有待精進。陳雅惠質疑，市府目前缺乏參與者3個月、6個月的追蹤資料，亦未掌握復胖率，難以評估長期效益。她建議，減重政策不應只看體重與BMI，應將血壓、血糖、血脂等健康指標納入追蹤，並與醫療院所合作，建立預防性介入機制，針對「潛在風險族群」提前輔導。對此，副市長鄭照新坦言，維持體重確實不易，他分享自己中午常以「蘋果搭配茶葉蛋」控制飲食，深感維持成效的挑戰。他承認目前活動結束後確實缺乏持續追蹤，後續將要求衛生局檢討精進，建立更完善的追蹤機制。衛生局長曾梓展則回應，台中市的體位表現已從「六都最胖」進步到「六都第二瘦」，成效顯著。未來將結合健康地圖、運動據點與營養諮詢，提供市民更可近、更具彈性的健康促進服務。