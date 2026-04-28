中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（28）日共有2場比賽，暫居聯盟龍頭的味全龍，今日回到天母主場，迎戰近期拉出3連勝的統一7-ELEVEn獅，推出洋投蔣銲（John Gant）交手土投胡智爲；近期吞下3連敗的台鋼雄鷹，今日北上作客新莊，踢館富邦悍將，雄鷹推出對戰防禦率僅0.38的王牌洋投後勁（Bradin Hagens）先發，交手土投李東洺。《NOWnews》整理出4月28日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職戰績表
📍天母先發投手對戰資訊
📍天母賽事轉播資訊
📍新莊先發投手對戰資訊
📍新莊賽事轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至4月26日賽後）：
獅隊搶4連勝推胡智爲 交手龍隊洋投蔣銲
天母賽事，龍隊目前排名第1，今日推出洋投蔣銲先發，本季出賽2場，拿下1勝，防禦率1.54。本季蔣銲與獅隊有過1場交手，拿下1勝，主投6.2局無失分，對戰防禦率0。
獅隊近期收下3連勝，目前排名聯盟第3，今日由土投胡智爲掛帥，本季出賽2場，拿下1勝1敗，防禦率9.00。胡智爲去年與龍隊交手5場（2場先發），拿下1勝1敗，對戰防禦率1.72。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
3連敗雄鷹推王牌後勁止敗 交手悍將李東洺
新莊賽事，悍將目前排名聯盟第4，今日推出土投李東洺先發，本季出賽3場，拿下1勝1敗，防禦率4.39。李東洺本季與雄鷹有過1場交手，吞下1敗，主投3局失5分，對戰防禦率15.00。
雄鷹近期吞下3連敗，今日由洋投後勁掛帥，本季出賽4場，拿下3勝1敗，防禦率4.09。後勁去年與悍將交手4場，拿下3勝，對戰防禦率僅0.38。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️今日天母氣溫落在27至28度、降雨機率10%，新莊氣溫落在27至28度、降雨機率10%，提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。此外，由於天氣不穩定，出門請記得帶傘。
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⚾2026年中職戰績表（截至4月26日賽後）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|19
|12-7-0
|0.632
|-
|2
|台鋼雄鷹
|21
|11-9-1
|0.550
|1.5
|3
|統一獅
|20
|10-9-1
|0.526
|2
|4
|富邦悍將
|18
|9-9-0
|0.500
|2.5
|5
|樂天桃猿
|19
|9-10-0
|0.474
|3
|6
|中信兄弟
|19
|6-13-0
|0.316
|6
天母賽事，龍隊目前排名第1，今日推出洋投蔣銲先發，本季出賽2場，拿下1勝，防禦率1.54。本季蔣銲與獅隊有過1場交手，拿下1勝，主投6.2局無失分，對戰防禦率0。
獅隊近期收下3連勝，目前排名聯盟第3，今日由土投胡智爲掛帥，本季出賽2場，拿下1勝1敗，防禦率9.00。胡智爲去年與龍隊交手5場（2場先發），拿下1勝1敗，對戰防禦率1.72。
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廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
新莊賽事，悍將目前排名聯盟第4，今日推出土投李東洺先發，本季出賽3場，拿下1勝1敗，防禦率4.39。李東洺本季與雄鷹有過1場交手，吞下1敗，主投3局失5分，對戰防禦率15.00。
雄鷹近期吞下3連敗，今日由洋投後勁掛帥，本季出賽4場，拿下3勝1敗，防禦率4.09。後勁去年與悍將交手4場，拿下3勝，對戰防禦率僅0.38。
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