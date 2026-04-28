中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（28）日共有2場比賽，暫居聯盟龍頭的味全龍，今日回到天母主場，迎戰近期拉出3連勝的統一7-ELEVEn獅，推出洋投蔣銲（John Gant）交手土投胡智爲；近期吞下3連敗的台鋼雄鷹，今日北上作客新莊，踢館富邦悍將，雄鷹推出對戰防禦率僅0.38的王牌洋投後勁（Bradin Hagens）先發，交手土投李東洺。《NOWnews》整理出4月28日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。

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🟡本文重點摘要

📍中職戰績表

📍天母先發投手對戰資訊

📍天母賽事轉播資訊

📍新莊先發投手對戰資訊

📍新莊賽事轉播資訊

📍賽事天氣資訊

2026年中職戰績表（截至4月26日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 19 12-7-0 0.632 -
2 台鋼雄鷹 21 11-9-1 0.550 1.5
3 統一獅 20 10-9-1 0.526 2
4 富邦悍將 18 9-9-0 0.500 2.5
5 樂天桃猿 19 9-10-0 0.474 3
6 中信兄弟 19 6-13-0 0.316 6
獅隊搶4連勝推胡智爲　交手龍隊洋投蔣銲

天母賽事，龍隊目前排名第1，今日推出洋投蔣銲先發，本季出賽2場，拿下1勝，防禦率1.54。本季蔣銲與獅隊有過1場交手，拿下1勝，主投6.2局無失分，對戰防禦率0。

獅隊近期收下3連勝，目前排名聯盟第3，今日由土投胡智爲掛帥，本季出賽2場，拿下1勝1敗，防禦率9.00。胡智爲去年與龍隊交手5場（2場先發），拿下1勝1敗，對戰防禦率1.72。

📍味全龍主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道

有線電視：緯來電視網

MOD：愛爾達電視

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲味全龍今日推出洋投蔣銲交手統一獅。（圖／味全龍提供,2026.4.10）
▲味全龍今日推出洋投蔣銲交手統一獅。（圖／味全龍提供,2026.4.10）
3連敗雄鷹推王牌後勁止敗　交手悍將李東洺

新莊賽事，悍將目前排名聯盟第4，今日推出土投李東洺先發，本季出賽3場，拿下1勝1敗，防禦率4.39。李東洺本季與雄鷹有過1場交手，吞下1敗，主投3局失5分，對戰防禦率15.00。

雄鷹近期吞下3連敗，今日由洋投後勁掛帥，本季出賽4場，拿下3勝1敗，防禦率4.09。後勁去年與悍將交手4場，拿下3勝，對戰防禦率僅0.38。

📍富邦悍將主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV

有線電視：緯來電視網

MOD：愛爾達電視

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲台鋼雄鷹近期吞下3連敗，今日推出洋投後勁交手富邦悍將。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.14）
▲台鋼雄鷹近期吞下3連敗，今日推出洋投後勁交手富邦悍將。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.14）
❗️今日天母氣溫落在2728度、降雨機率10%，新莊氣溫落在2728度、降雨機率10%，提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。此外，由於天氣不穩定，出門請記得帶傘。

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...