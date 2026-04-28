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名嘴李正皓於27日指出，前台北市長柯文哲恐將面臨下一波司法風暴，自己研判很可能與皇昌營造承攬的忠孝橋引道拆除工程有關，當中所涉及的不當利益，金額甚至上看數億元。對此，國民黨台北市議員游淑慧提到，當年台南不幸發生維冠大樓倒塌事故，但卻因忠孝橋引道拆除調走了大型機具，令罹難者家屬心情沉重。游淑慧在政論節目《新台派上線》中進一步回顧，忠孝橋引道拆除被外界視為柯文哲的重要政見之一，相關預算早在2015年就已編列，標案也於同年12月2日公告。她指出，柯文哲為求加速工程進度，動員超過200名人力與70多台大型機具，全力投入拆除作業。游淑慧續指，同一時間，發生了一件滿讓人難過的事情，就是台南卻發生維冠大樓倒塌事故，當時社會上曾出現聲音，認為大型機具不足，可能與台北工程調度有關，令維冠的受害者家屬倍感難受，正是因為當時柯文哲要求盡快拆除忠孝橋。不過，回顧當時情況，時任台南市長的賴清德已出面說明，強調