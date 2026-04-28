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桃園市去年9月發生一起恐怖情人割喉案！55歲呂姓男子與同居的莊姓女友發生爭執後，竟趁女方洗澡時持鋸齒刀闖入浴室砍人，並揚言「要死一起死」。莊女遭割喉後赤裸逃往超商求救，所幸經急救撿回一命，儘管呂男辯稱失去記憶且自白遭誘導，但桃園地院法官根據各項證據，認定其殺人意圖明確，依殺人未遂罪判處有期徒刑6年。事發在去年9月15日晚間9時許，一名55歲的呂姓男子與51歲的莊姓女友同居在桃園觀光夜市附近，但兩人當時因故爆發激烈口角，隨後莊女獨自進入浴室洗澡試圖冷靜，不料呂男竟萌生殺機，隨即持鋸齒利刀闖入浴室，咆哮要與對方「共赴黃泉」，接著朝莊女頸部猛砍。遭到割喉的莊女在生死關頭奮力掙脫，顧不得全身赤裸且頸部血流如注，緊壓傷口直奔下樓至附近的超商求救。超商店員目睹這駭人一幕，趕緊拿毛巾為其裹身止血並報警。警方到場後，根據莊女微弱吐出的「6樓、被朋友劃傷」等線索展開搜索，隨即在租屋處發現呂男已持刀自戕、陷入昏迷，所幸兩人經送醫搶救後均保住性命。桃園地院審理期間，呂男全盤否認犯行，辯稱對於案發過程已無記憶，並指控警詢時的自白是因精神狀態不清且受員警誘導，不具任意性。然而，法官親自勘驗警詢錄影後發現，警員詢問時都有向呂男確認回答的真意，並給予呂男答辯時間及機會，且呂男精神狀態並非不能接受詢問。法院判決指出，根據莊女指證、超商監視器畫面及被害人傷勢，足以認定呂男當時犯意堅決。合議庭考量呂男僅因口角爭執便狠心割喉，手段殘暴，且犯後始終否認罪行，未見悔意。法官綜合衡酌其犯罪動機、前科素行及被害人對量刑的意見後，最終依殺人未遂罪判處呂男有期徒刑6年，扣案之鋸齒刀則宣告沒收。