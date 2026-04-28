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荷莫茲海峽危機讓全球重新看見「航運瓶頸」的風險，泰國政府趁勢重啟南部「陸橋」計畫，打算以約1兆泰銖（約新台幣9700億元）打造連接安達曼海與泰國灣的港口、鐵路與公路網，讓貨物能在印度洋與太平洋之間轉運，減少對馬六甲海峽等關鍵航道的依賴。對泰國而言，這不只是物流工程，更是一次爭取區域供應鏈話語權的經濟押注。泰國副總理兼交通部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）表示，交通部預計在6月或7月把陸橋計畫提交內閣審議，若獲批准，最快第3季啟動招商。這項大型計畫估計投資額約1兆泰銖（約新台幣9700億元），政府主張不以國家預算直接出資，而是透過土地特許權吸引民間及海外投資人進場。按照目前規劃，陸橋將在泰南拉廊府與春蓬府各興建深水港，再以約90公里鐵路、公路及相關物流設施連接兩端港口。泰國方面宣稱，貨物若改走這條路線，可比繞行馬六甲海峽節省約4天運輸時間，成本也有機會降低約15%。泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）也把這項計畫與地緣政治風險連在一起。他指出，全球航運路線競爭加劇，關鍵海峽又容易受到衝突、能源危機與政治緊張影響，若泰國能提供可靠替代方案，不只可增加國家收入，也能強化經濟韌性。不過，陸橋計畫並非新構想。泰國過去多任政府都曾提出類似方案，從早期「克拉運河」到後來改以港口銜接陸運的陸橋版本，核心目標都是讓船運不必完全仰賴馬六甲海峽。相較開鑿運河，陸橋被視為政治與工程阻力較低的折衷方案，但它能否真正吸引航商改變既有路線，仍是最大考驗。外界也提醒，陸橋並非單純修一條路就能改寫區域航運版圖。貨櫃從船上卸下、轉上鐵路或公路，再送到另一端港口重新裝船，過程必須高度精準，否則時間與成本優勢可能被轉運程序抵銷。此外，地方居民對環境衝擊、土地徵收與開發利益分配的疑慮，也可能讓計畫推動面臨壓力。在荷莫茲海峽與馬六甲海峽風險升高之際，泰國想把南部半島變成全球航運的新選項，但這項兆元工程能否從願景走向落地，仍取決於內閣批准、投資人信心、地方接受度，以及航運業者是否願意為這條新路線買單。