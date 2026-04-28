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為了拍一支吸睛影片，卻把泰國7-Eleven變成失控現場。一名外籍女遊客在店內拆開零食、把食物與鮮奶倒在自己身上和地板上，還把這場鬧劇稱作「美味雞尾酒」，影片上傳後迅速引爆泰國網友怒火，批評她把公共空間當成個人流量舞台，也讓店員平白承擔清理善後。根據《The Thaiger》報導，這段影片於4月25日在網路上快速流傳。影片中的女子據稱來自哈薩克，她原本想介紹泰國7-Eleven商品選擇多元，並表示希望自己的國家也能有類似便利商店，但拍攝過程很快失控。畫面中可見，女子直接從貨架拿起零食並拆開，接著把零食倒在自己身上與地板上，隨後又拿起2瓶鮮奶從頭淋下，還對鏡頭開玩笑稱自己正在品嘗「美味雞尾酒」。牛奶不只灑滿地面，也濺到附近貨架商品，讓店內環境一片狼藉。影片被轉發後，大批泰國網友湧入批評，認為女子行為缺乏基本禮貌與公德心。部分留言質疑她是否有自行清理，也有人直指問題不只是弄髒店面，而是對店員、消費者與公共商業空間都不尊重。事件延燒後，女子已刪除原始影片，但相關片段早被網友備份並持續轉傳。這起事件再次引發泰國社群對觀光客行為與公共禮儀的討論，尤其在便利商店、餐廳、景點等人流密集場所，為追求流量而製造混亂的行為，正越來越容易引起當地反感。