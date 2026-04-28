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立法院昨三度協商軍購條例，藍委徐巧芯首度拋出8000億版本建議，但由於金額變動，國民黨團主張需經過黨團大會一致同意才能決定，因此5月6日將再第四度協商。據《NOWNEWS今日新聞》了解，黨內鷹派認為青壯派「說帖」過於薄弱，明天黨團大會上仍會重申己見，但願尊重黨團最後決議，也判斷「應該就是8000億」，不過立院外交國防委員會藍委認為，國防部長顧立雄堅持1.25兆一毛不砍，甚至揚言「堅持1.25兆的匡列金額，但預算多少可以刪凍」，那這樣就談不下去「我們樓梯都準備好了，你不接受那就沒辦法」。立法院長韓國瑜昨三度協商軍購條例，藍委徐巧芯建議，先處理軍售，再處理商購或委製，而軍購要有附帶決議，要有發價書或美國授權後再送預算；第二、軍售整批最底大概8000億元，軍購條例以外的，要放回一般預算，這樣比較好，例如產線 ，若有需要再提出特別預算，經過溝通按照類別提出，這樣對社會大眾有比較好交代。《NOWNEWS今日新聞》昨獨家報導，立法院長韓國瑜有透過管道，向立委表態「支持8000億軍購」，認為國民黨堅持3800億、國防部則堅持1.25兆，那「大家各退一步，找了一個中間的數字」。不過黨內鷹派直言，青壯派的解釋理由「過於薄弱」，明天黨團大會上還是會重述己見，但也坦白「院長都說話了」，倘若最後黨團決議8000多億，也願意尊重，但要求青壯派提供說帖向選民解釋。鷹派藍委認為，顧立雄對於1.25兆的匡列金額相當堅持，「他認為匡列金額就是1.25兆，但編預算時可以刪凍」，但國民黨團無法接受一毛都不刪，這樣完全談不下去另名立院外交國防委員會立委則表示，民進黨團總召蔡其昌、幹事長莊瑞雄對於軍購不是完全不能談，但國防部長顧立雄堅持1.25兆，導致溝通難以持續下去，如今國民黨拋出8000億「我們樓梯都準備好了，你不接受那就沒辦法」，假如顧立雄還是堅持，國民黨團為何要替國防部解套增加金額，那乾脆用3800億+N版本表決算了。