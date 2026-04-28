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台北市大安區忠孝東路四段中國信託銀行忠孝分行24日下午3時許發生一起搶案，一名31歲的林姓男子手持BB槍及假手榴彈，要求現場行員裝袋1000萬元。警方獲報到場後，迅速將其合力壓制，全案依強盜等罪嫌將其移送至台北地檢署偵辦，向法院聲押禁見獲准。對此，市長蔣萬安今（28日）公開表揚行員及員警，肯定其臨危不亂的卓越表現。針對這起銀行強盜案件，台北市政府今（28日）於市政會議中，由市長蔣萬安代表公開頒發感謝狀，表揚中國信託忠孝分行行員及大安分局同仁，肯定其於危急時刻所展現之冷靜應變與專業執法，成功化解危機，守護市民安全與財產。市長表示，本案能迅速圓滿落幕，仰賴民間與警方通力合作，充分展現臺北市完善的治安體系與應變能力。行員的勇敢與機警，以及警察同仁的迅速反應與專業執法，都是守護城市安全不可或缺的重要力量，值得全體市民高度肯定。而警察局長林炎田則表示，維護市民生命財產安全為執法首要任務，未來將持續強化警政資源投入與金融機構安全聯防機制，提升整體治安防護能量；遇有任何突發案件，警方必將迅速派遣警力到場處置。請民眾與金融從業人員保持警覺，若發現可疑情事，請立即撥打110報案，共同維護城市安全，打造更安全、安心的生活環境。