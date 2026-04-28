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台南市安南區今日清晨發生一起奪命車禍！一名隸屬於台南市警局第四分局育平派出所的28歲鄭姓女警，休假期間騎車行經安和路二段時，不幸遭後方機車追撞失控，倒地後慘遭併行的遊覽車輾斃。據悉，鄭姓女警從台南藝術大學舞蹈系畢後報考警職，被分發在家鄉台南服務，從警2年間表現優異，且預計將於明年和同為警職的男友步入禮堂，如今一場意外讓她的生命就此殞落，令家屬與同仁萬分悲慟，警界也深感惋惜。事故發生在清晨6時59分左右，當時20歲的戴姓女子騎乘機車沿安和路二段向南行駛，疑似因未注意前方路況，不慎從後方猛烈追撞鄭姓女警的機車。強大的撞擊力導致鄭女瞬間失去重心，整個人車向前推撞至併行的遊覽車邊緣後倒地，下一秒遭40歲的江姓司機駕駛的遊覽車輾斃，救護人員獲報趕抵現場時，發現鄭女頭部與胸部受創嚴重，已明顯死亡。經警方初步調查，戴姓女騎士與江姓遊覽車司機的酒測值均為0，已初步排除酒駕肇事的可能性，而確切的肇事責任與因果關係仍需進一步鑑定釐清。據了解，車禍身亡的鄭姓女警是土生土長的台南人，台南藝術大學舞蹈系畢業的她，在2022年警察特考班結業後因成績優異，分發回故鄉服務，從警兩年，工作表現深獲長官與同仁肯定，甚至預計明年要和同為警職的男友結婚，怎料卻遭遇死劫，天人永隔。育平派出所長官與同仁對此噩耗感到極大震驚與不捨，分局長廖水池已在第一時間趕赴現場了解，並承諾將傾盡分局之力，協助家屬辦理後續喪葬事宜，陪同家屬度過這段最煎熬的時刻。