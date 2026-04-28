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台北股市今（28）日開盤下跌84.7點、來到39531.93點，隨後多空激戰，在盤面震盪，早盤一度有買盤挹注，帶動指數再站上40000點關卡，最高來到40101.23點，不過隨後漲幅收斂，最後一盤更是爆出賣壓，終場下跌94.9點或0.24%，收在39521.73點，成交量為1兆元。中小型股表現強勁，櫃買指數開盤上漲0.36點、來到377.41點，盤中最高來到382.06點，終場上漲5.01點或1.33%，收在383.06點，成交量為2648.11億元。今日個股成交量排行榜前五名為：旺宏、華邦電、南亞科、聯電、金寶；個股成交值排行榜前五名為：台積電、聯發科、南亞科、旺宏、欣興。權值股多數走高，不過權王台積電卻熄火表態，今日以2245元盤下開出，雖然盤中一度翻紅，最高來到2280元，但也再度翻黑，終場下跌50元或2.21%，收在今日最低價2215元，拖累大盤指數就有395點；台達電則是開高走高，盤中最高來到2160元，終場上漲105元或5.2%，收在2125元，挹注大盤指數就有67點；鴻海則是開高走低，終場下跌2.5元或1.1%，收在225.5元。權值股中，IC設計龍頭股聯發科再度成為資金寵兒，早盤一度攻上漲停價2675元，終場上漲180元或7.39%，收在2615元，挹注大盤指數就有63點；連帶IC設計族群一同走高，精拓科、鈺創、晶豪科攻上漲停板，新唐上漲逾9%，宜特上漲逾8%，點晶、群聯上漲逾7%，愛普*、瑞築上漲逾6%，創意上漲逾5%。記憶體族群也有買單持續挹注，旺宏攻上漲停價159.5元，南亞科上漲逾4%，華邦電上漲逾1%，力積電也守在紅盤之上；模組廠也同步走高，宜鼎、威剛攻上漲停板，群聯上漲逾7%，宇瞻上漲逾6%。PCB族群也持續走高，臻鼎-KY、德宏攻上漲停價394元，亞電上漲逾8%，金居、台表科、上漲逾7%，達航科技、建榮、富喬上漲逾5%。此外，遭列處置股的個股無懼關禁閉，多檔亮燈漲停，包括環宇-KY、大銀微系統、頎邦、聯友金屬-創、德宏、前鼎、光洋科、大量、永光、志聖、IET-KY、富采，此外，新唐上漲逾9%。