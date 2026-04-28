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NBA季後賽丹佛金塊今（28）日在西區首輪第五戰面臨輸球就放假的絕境，展現出強大的韌性。當家核心約基奇（Nikola Jokic）再度切換成「季後賽模式」，全場狂飆27分大三元，率領金塊在主場以125：113力克明尼蘇達灰狼。金塊成功將總比分追至2比3，雙方系列賽第六場將移師明尼蘇達進行。開場雙方戰成6平後，金塊後衛莫瑞（Jamal Murray）率先在外線發難，帶領球隊打出一波8比2的小高潮。約基奇隨後展現禁區主宰力，完成一次漂亮的打3分，首節剩餘4分55秒時金塊已取得23比13的兩位數領先。雖然灰狼多蘇姆（Ayo Dosunmu）與海蘭德（Bones Hyland）接連飆進三分球止血，首節打完灰狼仍以29比34落後5分。第二節灰狼一度連追4分逼近，但金塊隨即還擊，靠著約基奇與瓊斯（Tyus Jones）輪流得分，半場結束金塊以60比51持續保有9分領先。約基奇上半場便已進帳13分、6籃板與10助攻的準大三元數據。易邊再戰，金塊在第三節徹底爆發。瓊斯（Tyus Jones）手感燙到發火，單節連續飆進3記三分球，率領金塊打出12比1的進攻海嘯，一度將分差擴大至74比55。灰狼在此時雪上加霜，禁區悍將里德（Naz Reid）因踩到對手扭傷腳踝不得不退場治療。金塊在三節結束時以97比75遙遙領先22分，勝負幾乎已定。末節灰狼並未輕言放棄，趁金塊主力休息時一度追至96比109僅剩13分差距。金塊緊急換回約基奇坐鎮，他一上場便造成犯規穩定局勢。儘管灰狼藍道（Julius Randle）與里德聯手追至10分差，但金塊布勞恩（Christian Braun）與莫瑞接連得分，在比賽末段打出一波高潮，徹底粉碎灰狼逆轉希望。