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▲現年29歲的瓊斯，過去在曼菲斯灰熊隊時期表現極其活躍，擔任莫蘭特的替補期間，曾連續3個賽季繳出場均至少10分、5助攻的優異成績。（圖／美聯社／達志影像）

▲瓊斯今年在魔術與獨行俠經歷了生涯低潮，來到金塊後大多時間都在守護「飲水機」，但在球隊退無可退的時刻，他豐富的季後賽經驗與穩定的心理素質，值得球隊給予15分鐘左右的上場時間嘗試。（圖／美聯社／達志影像）

丹佛金塊隊在季後賽首輪遭遇明尼蘇達灰狼隊的強力挑戰，目前陷入2：3落後的淘汰邊緣，雖然G5在主場以125：113獲勝，但難關並沒有度過。除了先發主力的體能問題外，板凳深度不足成為金塊最嚴峻的考驗。金塊今天刻意測試可用的替補球員，他們板凳席上其實坐著一名奇兵，那就是泰厄斯·瓊斯（Tyus Jones）。這位曾經是莫蘭特（Ja Morant）最佳助手的後衛，或許就是金塊發動大逆轉的X因子。現年29歲的瓊斯，過去在曼菲斯灰熊隊時期表現極其活躍，擔任莫蘭特的替補期間，曾連續3個賽季繳出場均至少10分、5助攻的優異成績。2023-24賽季效力華盛頓巫師時，他更打出場均12分、7.3助攻，外加41.4%的三分球命中率。瓊斯雖然身材不高大（僅183公分），但球風極其穩健。根據數據顯示，在今年出賽超過30場的球員中，瓊斯的助攻失誤比（Assist-to-turnover ratio）高達7.68，位居聯盟第一。這種不輕易失誤且能有效組織進攻的特性，正是目前金塊隊急需的戰力。金塊隊在系列賽陷入被動，主因在於板凳表現被完全比了下去。前4戰灰狼替補球員合計砍下167分，而金塊板凳僅貢獻104分，巨大的火力差距加重了約基奇（Nikola Jokić）與穆雷（Jamal Murray）的負擔。尤其在戈登（Aaron Gordon）受傷、史賓瑟·瓊斯（Spencer Jones）被迫拉上先發後，金塊二線陣容的狀況更加惡化。從第二戰（G2）開始，金塊多次面臨下半場因先發球員體能下滑而被逆轉的窘境。灰狼隊對約基奇與穆雷施加了極高強度的防守壓力，若有人能協助帶球過場並組織進攻，將能有效緩解核心雙星的壓力。今天的G5可以看出阿德爾曼已經有在測試板凳可用之兵，瓦蘭丘納斯（Jonas Valanciunas）解凍，在第四節獲得一些時間，瓊斯和布朗也在末節基本上頂替主力出賽，但效果一般，灰狼替補球員仍然更勝一籌。雖然金塊主帥阿德爾曼（David Adelman）目前更信賴2023年的奪冠功臣布魯斯·布朗（Bruce Brown），但瓊斯在擋拆進攻與控場能力上顯然更具優勢。瓊斯今年在魔術與獨行俠經歷了生涯低潮，來到金塊後大多時間都在守護「飲水機」，但在球隊退無可退的時刻，他豐富的季後賽經驗與穩定的心理素質，值得球隊給予15分鐘左右的上場時間嘗試。金塊隊史曾多次上演1：3大逆轉的神蹟。面對殘陣灰狼，若瓊斯能發揮昔日板凳暴徒的本色，協助穆雷提前進入進攻位置並梳理板凳亂流，金塊或許真能重燃晉級希望。