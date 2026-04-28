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台中捷運通車將屆滿五週年，為回饋廣大捷運迷與戲迷，中捷公司再度跨界出招！繼去年主題車站大獲好評後，中捷今年與「霹靂布袋戲」深度合作，全台首創以「盲卡包」形式推出聯名一日旅遊票。精選素還真、一頁書等四大經典角色，將於5月1日在指定7大車站正式亮相，結合開箱驚喜與限量收藏冊，要讓搭捷運成為一場流動的文化藝術饗宴。中捷公司總經理朱來順指出，捷運不僅是通勤工具，更是展現城市溫度的流動文化平台。今年升級推出的「盲卡包」玩法，旨在打破傳統票卡思維，將交通票券轉化為具備「驚喜感」的文化蒐藏品。此次聯名票卡由霹靂團隊親自操刀，包含「素還真」、「風采鈴」、「葉小釵」及「一頁書」四款設計，每張售價200元，採隨機封入發售。為滿足忠實粉絲，中捷更推出雙重好禮：凡單次購買4張票卡即可獲得限量「霹靂票卡蒐集冊」；此外，配合5週年「暖心感恩」活動，5月底前購買者還有機會抽中AirPods及精美週邊。