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▲約基奇在禁區內強攻得手，面對灰狼隊的嚴密看管，他找回了柔順的手感與出色的傳球視野，15投9中的高效率，徹底擊碎了媒體對他「體能下滑、手感不再」的疑慮。（圖／美聯社／達志影像）

就在幾天前，整個NBA媒體圈幾乎已經準備好為丹佛金塊與約基奇(Nikola Jokic)舉行「時代終結」的葬禮。當時的金塊在系列賽陷入1比3的絕境，約基奇投籃命中率慘跌至四成以下，甚至因為與麥丹尼爾斯(Jaden McDaniels)的肢體衝突被貼上「輸不起」的標籤。包括名嘴尼克·萊特(Nick Wright)與比爾·西蒙斯(Bill Simmons)在內的重量級評論員，紛紛公開質疑這位三屆MVP是否名過其實，甚至直言他正迅速失去多年來建立的公眾好感與「聯盟第一人」的地位。然而，今日在丹佛高原的背水一戰，約基奇用一場近乎藝術的統治級表演，給了所有質疑者一記最響亮的耳光。今日約基奇展現了何謂「大賽大心臟」，他全場15投9中、極其高效地砍下27分、12籃板與16助攻，完成季後賽生涯第23次大三元，幫助金塊以125：113擺平灰狼、將系列賽追至2比3的過程中，約基奇徹底撕裂了先前讓他陷入困境的灰狼防線。先前三場比賽中，灰狼的雙塔防禦讓約基奇顯得步履蹣跚，但今日他重新找回了那種「松博搖擺」的節奏感。他不再與對手硬碰硬地陷入情緒，而是回歸到那個無私、聰慧且充滿創造力的進攻發動機模式。16次助攻證明了他依然是這個聯盟對比賽影響力最深遠的球員，他不僅自己得分，更讓周圍的隊友在絕境中找到了投籃的信心。當約基奇進入這種狀態時，所謂的「金童地位不保」論調，瞬間顯得蒼白無力。在系列賽第四戰後，媒體對約基奇的攻擊達到了巔峰，甚至有人將他對比賽的淡然態度解讀為「不負責任」。但今日約基奇用行動證明，他對勝利的渴望從未熄滅，只是他更傾向於用籃球本身來對話。面對灰狼隊充滿侵略性的防守，約基奇今日表現得異常冷靜，他精準地判讀每一次包夾，在對手收縮防線前就將球傳導至空檔球員手中。這種冷靜與前幾戰的焦躁形成了強烈對比。先前帕森斯(Chandler Parsons)曾批評約基奇獲得了太多的「免死金牌」，並稱其行為對比賽有害。但今日這場勝利說明了，偉大球員確實有犯錯的空間，因為他們總能以更驚人的方式回擊。約基奇今日在場上的情緒掌控與對節奏的拿捏，再次讓人聯想起賴瑞·柏德(Larry Bird)或賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)那種跨越時代的統治力。雖然目前金塊仍以2比3落後，但這場勝利徹底改變了系列賽的氛圍。先前洛伊(Zach Lowe)曾悲觀地討論金塊是否已經錯失了奪下第二冠的機會，並認為奧克拉荷馬與聖安東尼奧的崛起已經關上了丹佛的窗戶。但約基奇今日的表現無疑是在宣告：只要他還在場上，這扇窗就不會輕易闔上。