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苗栗一名從事洗車工作的男子吳叡旻，去（2025）年3月因酒駕，撞死一名就讀高雄醫學大學的陳姓男大生，案件引發社會高度關注。全案一審依酒駕致死等罪判處10年徒刑，雙方不服提起上訴，二審於今（28日）由台中高等法院駁回上訴，維持原判，全案仍可再上訴。據判決指出，吳姓男子當時酒後上路，行經苗栗地區時發生事故，造成陳姓男大生不幸身亡。案件進入司法程序後，一審認定其構成酒駕致死等罪，判刑10年。二審合議庭審理後，認為原判決量刑並無不當，因此駁回上訴，維持既有判決結果。對於判決結果，身為知名媒體人的死者父親受訪時情緒激動，直言無法接受。他表示，孩子無辜喪命，但加害者僅被判10年，「這樣的結果對家屬來說太輕了」，已與律師討論，將再向最高法院提起上訴，希望為兒子討回公道。針對法院提及未來假釋將由相關機關依規定裁量，陳父也表達憂心，指出過往酒駕致死案件中，鮮少有加害人服刑至期滿，大多能提早假釋出獄，質疑實際執行結果與社會期待存在落差。他認為，司法在量刑時應更充分考量被害人家屬的感受與社會對公共安全的期待。此外，陳父先前主張應將「妨害公眾往來安全罪」納入論罪範圍，認為酒駕行為已對不特定用路人造成重大風險，但該主張在二審未獲採納。他坦言，這或涉及法規設計問題，仍有待修法完善，但現行制度下，仍可能持續出現類似悲劇。談及愛子離世，陳父一度哽咽表示，「我兒子就這樣冤死了」，不論最終判決結果如何，身為父親都會堅持到底，持續透過司法途徑爭取應有的正義與交代。