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洛杉磯道奇隊於今（27）日在主場迎戰邁阿密馬林魚，雖然先發投手山本由伸一度遭到三分砲狙擊陷落，但打線在比賽後段展現韌性。大谷翔平全場敲出3支安打，包含9局下半關鍵二壘安打，成功帶動球隊反撲氣勢，最終靠著道奇新同學塔克(Kyle Tucker）的再見安打，逆轉比分，道奇以5：4擊敗馬林魚。大谷翔平本場比賽首打席便展現精湛打技，僅用單手將低角度變速球擊出一、二壘間安打，隨後靠著安打第一分。另外在7局與9局的關鍵時刻皆有安打演出，尤其是9局下半1出局一、二壘有人時，大谷逮住投手的滑球，擊出右外野方向場地規則的二壘安打，將分差縮小至1分並攻佔二、三壘，徹底吹響反攻號角。隨著弗里曼（Freddie Freeman）獲得敬遠填滿壘包，2出局滿壘的情況下，塔克敲出中外野方向的再見安打，一口氣送回2分結束比賽。大谷翔平連續兩場比賽達成單場3安打，打擊率持續攀升，總教練羅伯斯賽前也指出大谷近期對球路的判斷力顯著提升，手感已完全復甦，成為道奇最強大的火力支柱。先發投手山本由伸此役表現起伏，前4局雖展現壓制力，但在5局上半遭遇亂流，在1比2落後時被擊出逆轉3分砲，道奇陷入落後困境。山本此役投球節奏一度受挫，面對馬林魚打線的纏鬥顯得較為吃力，未能帶著領先優勢退場。道奇隊後援投手群及時接手，成功封鎖馬林魚後續的攻勢，未讓分差進一步擴大，為打線爭取到反擊空間。在投手群穩住陣腳後，打線得以在最後一局迎來爆發，最終不僅守住了主場勝利，也讓山本由伸免於敗戰。