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▲Tim哥認為iPad Air M4確實能應付多數文書、影音、簡報與行動工作需求，但如果工作性質有重度專業運算需求，還是會建議高階筆電或是iPad Pro會比較適合。（圖／記者周淑萍攝）

輕便與機動性

硬體設計更符合商務需求

多工與 AI 輔助

Tim哥點出的「一缺點」一定要知道！

蘋果最新平板iPad Air配置了M4晶片，主打輕薄、效能升級與Apple Pencil Pro、巧控鍵盤等，M4晶片的效能甚至已經超越不少筆電，但對上班族來說真的可以只帶iPad不帶筆電嗎？平板的效能越來越強，搭配鍵盤、外接滑鼠就是一台小筆電，對很多人正要換筆電的人來說，可能會開始思考是不是iPad Air M4可以取代筆電？Tim哥認為，對於出差、輕度辦公等情境，iPad Air M4 確實具備取代筆電的實力，他同時分析主要優勢有以下幾點：11吋的機型非常輕薄，適合「商務輕裝」出差。在展場時，可以直接單手拿著拍照、記錄或向客戶展示PDF檔，而不需要像筆電一樣必須找桌子或放在腿上才能操作，機動性大勝筆電。前置鏡頭改到了長邊中央，讓視訊會議時的角度更自然。此外，支援 eSIM 功能，讓你在外隨時都能連網回覆信件，不需到處找 Wi-Fi。配備12GB RAM，即使同時開啟20個網頁或在多個App之間快速切換都不會卡頓。搭配最新的作業系統與Apple Intelligence功能，能分割畫面，還能直接用 AI幫忙消除照片背景的路人，或是自動潤飾信件的草稿。雖然iPad Air M4在輕辦公表現出色，但Tim哥也點出了一個關鍵缺點，他認為這一代的升級幅度其實沒有那麼大，且無法應付「重度專業工作」，像是建築師、中重度影音剪輯師，需要使用像Final Cut Pro或Photoshop這類大型專業軟體來進行編修，iPad Air M4的效能與規格可能無法完全滿足需求，建議必須多花點預算直上 iPad Pro才能獲得足夠的效能。