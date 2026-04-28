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在台中淺山的田野間，消失已久的珍貴身影「石虎」，正悄悄重現蹤跡。這份溫暖的改變，源自台中市政府農業局推動的「生態服務給付」政策。透過制度化獎勵，台中市成功帶領農民從傳統生產者轉型為守護土地的夥伴，共同建構人與自然和諧共存的友善環境，讓保育行動走入日常。農業局表示，台中市近年積極配合中央推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」，鼓勵農民在農地經營中兼顧生產與生態保育。截至114年底，台中市友善農地面積已由推動初期(110)年的10.84公頃，大幅增長至逾42公頃，成長近4倍。同時，市府也積極輔導成立社區巡守隊，數量由最初的3支擴編至8支，逐步織起一張緊密的石虎守護網。這項政策以東勢、新社等石虎核心棲地為據點，並逐步輻射至周邊淺山地區。除了棲地保護，農業局更將保育價值轉化為市場推力，目前已有40位農友取得「友善石虎農作標章」，作物類型涵蓋水稻、雜糧與柑橘。標章的取得，不僅是生產技術的肯定，更代表農友對這片土地與野生動物的承諾，讓消費者透過日常消費，就能參與溫柔的保育行動。農業局強調，生態給付的核心在於「支持與共好」，透過提供獎勵金，有效補貼農民因轉型友善耕作所增加的成本與心力。未來，市府將持續整合資源，強化生態監測與社區參與，確保石虎能在此安心繁衍。透過農民、社區與政府的攜手，讓台中的淺山農地不僅是經濟產地，更是物種共存的溫暖家園。