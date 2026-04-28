我是廣告 請繼續往下閱讀

逆轉三分彈一棒定江山 村上再掀「村神」旋風

進度超前！賽季換算有望衝擊67轟紀錄

為何村上這麼強？ 「適應力」是關鍵

芝加哥白襪隊的日籍重砲村上宗隆，今（28）日在主場面對洛杉磯天使的比賽中，再次展現其驚人的長打爆發力。他不僅轟出一發逆轉戰局的三分全壘打，幫助球隊取得領先，最終也以8：7順利擊敗洛杉磯天使，更憑藉本季第12號全壘打，正式超越紐約洋基的「法官」賈吉（Aaron Judge），獨自登上大聯盟全壘打王的寶座。此役村上宗隆擔任先發第二棒一壘手，他在比賽關鍵時刻面對天使隊投手，揮出一記直擊看台的逆轉三分砲。這不僅是他個人睽違三場比賽以後再開轟，更讓他在大聯盟初試啼聲的首個賽季就達成單月雙位數全壘打。村上宗隆開季至今表現極其強悍，雖然在4月初曾遭遇短暫的手感冷冰，但自4月中旬起火力全面復甦。他曾對奧克蘭運動家敲出滿貫砲，並寫下連續5場開轟的瘋狂紀錄，將全壘打數迅速推升至領先群。截至今日，村上宗隆僅用了29場比賽就完成12轟。根據日媒《體育報知》的數據推算，若村上能維持此一產量，在完整162場賽季結束時，有望擊出高達，這將打破大聯盟非禁藥時代的單季紀錄。目前的領先榜單中，村上宗隆以12轟位居單獨第一，緊隨其後的是賈吉與太空人隊強打阿爾瓦雷斯（Yordan Alvarez）的11轟。儘管面對賈吉、大谷翔平（Shohei Ohtani）等頂級強打的追趕，村上仍靠著穩定的長打頻率守住王座。村上宗隆在轉戰大聯盟的第一年便能無縫接軌，主因在於他對大聯盟高轉速火球的驚人適應能力。白襪隊教練團對其評價極高，認為他不僅具備怪力，打擊策略也相當成熟，能準確鎖定失投球給予痛擊。隨著賽季進入5月，村上宗隆是否能延續這股「全壘打王」的氣勢，挑戰更多歷史紀錄，已成為全球棒球迷最關注的話題。