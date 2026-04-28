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曾任海軍艦長、退役少校的呂禮詩，日前登上中國解放軍052D型飛彈驅逐艦「烏魯木齊號」進行參訪，期間發表「感受到祖國的強大，反而讓台灣更安全」言論，引發國內高度關注與質疑。對此，呂禮詩透過社群平台發聲喊：「小艦長已經回到台灣了！」並再次重申相關言論，掀起新一波輿論熱議。國防部回應指出，目前針對退役軍人赴中活動的限制，多半適用於少將以上層級；以呂禮詩少校身分而言，若服役滿20年，依法仍可領取終身退俸，目前每月約在4萬5000元左右；至於外界關注的修法進度，國防部長顧立雄說明，陸委會已於去年底將《兩岸人民關係條例》修正草案送交立法院審議，目前仍在審查階段，尚待朝野協商。顧立雄強調，領取月退俸的退役軍人，基於過去職務與國家培養，仍應肩負對國家的忠誠義務；若其行為經認定違反相關規範，甚至損害國家利益，國防部支持透過修法機制，對其退休給付進行停止或必要處置，以強化制度約束力。面對相關爭議，呂禮詩昨（27日）晚透過微博發文表示，「謝謝大家的關心，小艦長已經回到台灣了！」同時強調，即便面對來自民進黨方面的壓力，他仍會堅持先前在「烏魯木齊艦」受訪時的立場，重申「解放軍海軍準備好了」、「中國解放軍越強大，台灣越安全」，並以「威武不能屈」作為結語，表達態度未變。