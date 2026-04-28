效力於韓國職棒（KBO）韓華鷹隊台灣左投王彥程，今（28）日台灣時間下午5點30分，生涯首度先發交手SSG登錄者隊，目標本季第3勝。SSG隊則是由防禦率僅0.98的崔民俊掛帥，對王彥程來說，將是一場硬戰。《NOWnews》為讀者整理4月28日韓職SOOP線上免費直播資訊，以及賽前分析。
王彥程拚本季第3勝 首度交手SSG隊
王彥程目前在韓職出賽5場，拿下2勝2敗，共投27.2局，防禦率2.28。4月22日交手LG雙子隊，王彥程主投投5局失3分，被擊出6安含1轟，送出6次三振、3次保送、6 次三振，最終吞下敗投。今日交手SSG隊，是王彥程韓職生涯首度交鋒。
韓華隊目前以10勝14敗，勝率4成17，並列聯盟第7位。前役交手NC恐龍隊，雖然洋砲佩拉薩（Yonathan Perlaza）敲出本季第4轟，金泰延敲出本季首轟，但全隊整場僅敲出3支安打，火力受到壓制，最終以3：5吞下敗仗。
SSG隊推崔民俊先發 本季防禦率僅0.98
SSG隊今日推出崔民俊擔任先發投手，本季出賽 4 場，拿下1勝1敗，共投18.1局，防禦率 0.98，表現相當優異。崔民俊4月22日先發交手三星獅隊，主投5局失2分，被敲出3安含1轟，另外送出9次三振、4次四死球保送。崔民俊本季曾與韓華隊交手過1次 1 場，投4.1局失4分（0責失分），最終吞下敗投。
SSG隊目前以15勝9敗，勝率6成25，排名聯盟第3位，前役交手KT巫師隊，僅管金成旭擊出本季首轟，但全場僅敲出8 安只換回2分，最終以2：12慘敗
📍韓華鷹 VS SSG登陸者對戰資訊：
比賽時間：17：30
比賽地點：大田棒球場
📍王彥程韓職先發免費直播：
線上、手機直播：SOOP樹譜直播
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王彥程目前在韓職出賽5場，拿下2勝2敗，共投27.2局，防禦率2.28。4月22日交手LG雙子隊，王彥程主投投5局失3分，被擊出6安含1轟，送出6次三振、3次保送、6 次三振，最終吞下敗投。今日交手SSG隊，是王彥程韓職生涯首度交鋒。
韓華隊目前以10勝14敗，勝率4成17，並列聯盟第7位。前役交手NC恐龍隊，雖然洋砲佩拉薩（Yonathan Perlaza）敲出本季第4轟，金泰延敲出本季首轟，但全隊整場僅敲出3支安打，火力受到壓制，最終以3：5吞下敗仗。
SSG隊推崔民俊先發 本季防禦率僅0.98
SSG隊今日推出崔民俊擔任先發投手，本季出賽 4 場，拿下1勝1敗，共投18.1局，防禦率 0.98，表現相當優異。崔民俊4月22日先發交手三星獅隊，主投5局失2分，被敲出3安含1轟，另外送出9次三振、4次四死球保送。崔民俊本季曾與韓華隊交手過1次 1 場，投4.1局失4分（0責失分），最終吞下敗投。
SSG隊目前以15勝9敗，勝率6成25，排名聯盟第3位，前役交手KT巫師隊，僅管金成旭擊出本季首轟，但全場僅敲出8 安只換回2分，最終以2：12慘敗
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比賽時間：17：30
比賽地點：大田棒球場
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