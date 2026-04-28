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▲滴妹創立的「再睡5分鐘」飲料店大台北地區驚傳半年內收掉3家店。（圖／再睡5分鐘臉書）

再睡五分鐘爆關店潮 核心商圈撐不住

▲滴妹創立的「再睡五分鐘」品牌，積極加速海外布局。（圖／翻攝滴妹IG@crown_du）

產品與行銷被點名 品牌熱度逐漸降溫

▲由滴妹所開設的「再睡5分鐘」，已經在香港開超過10家。（圖／再睡5分鐘官網）

缺工與成本雙壓 滴妹加速海外佈局

▲滴妹除了香港外，也佈局北美市場。（圖／翻攝自滴妹IG@crown_du）

由網紅滴妹創立的手搖飲品牌「再睡五分鐘」，近期在台北接連傳出關店消息，引發市場高度關注，包括大安店、錦州店與新店民權店在內，短短半年內已有三家門市陸續歇業，其中經營超過4年的大安店更宣布營業至月底結束，品牌原本憑藉「棉被奶蓋」系列打出知名度，如今卻面臨撐不住飲料店一級戰區的激烈競爭，因此近期積極佈局海外發展。滴妹所創立的飲料品牌「再睡五分鐘」近期驚傳倒店潮，光是大台北地區在半年內就收掉3家，觀察歇業門市位置，不難發現多數位於台北一級戰區，包括大安路與中山國中一帶，這些區域租金高昂、競爭激烈。「再睡五分鐘」的選址雖然能帶來人流優勢，但營運成本同樣居高不下，在飲料市場競爭白熱化的情況下，品牌在沒能做出差異化的情況下，高機率被其他連鎖品牌分食飲料市場，同時也使得高租金壓力進一步放大。根據《EBC東森新聞》報導，有餐飲顧問分析「再睡五分鐘」近期聲量下滑，主要與行銷活動不足及產品創新速度放緩有關，相較於其他手搖飲品牌頻繁推出新品，「再睡五分鐘」的品項變化較少，話題性也逐漸減弱。此外，「再睡五分鐘」的消費單價不低，最低的純茶價格也需要約40元，部分熱賣飲品甚至接近百元，在競爭激烈的市場中，手搖飲價格與選擇性，成為影響消費者回購的重要因素。除了品牌自身策略外，整體環境也是影響關鍵，近年台灣餐飲業普遍面臨缺工問題，加上國際局勢與原物料價格上漲，導致營運成本持續攀升。在人力與成本雙重壓力下，即便具有知名度的品牌，也難以完全抵抗市場波動，進而出現調整門市布局的情況。值得注意的是，「再睡五分鐘」雖然收掉台北店面，但同時加速海外拓展，據了解「再睡五分鐘」已在香港開設超過10家門市，並積極布局北美市場，甚至開始招募當地人力。品牌也回應，目前「再睡五分鐘」正處於由新創走向穩定經營的關鍵階段，未來將持續調整策略，朝國際市場發展。這波關店潮，某種程度也被視為資源重分配與品牌轉型的一環。