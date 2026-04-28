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今（28）日洛杉磯道奇比賽賽後，總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示即將先發登板的大谷明確表示：「明天他不會上場打擊。」上一次大谷僅以投手身份登板是在15日的比賽中，那是他加入道奇後第一次「一刀流」登板，明日將會是第二次以「投手」大谷登板。根據日本媒體Sponichi Annex報導，羅伯茲表示：「投球時不打擊能減輕負擔，這在邏輯上是合理的。雖然他過去一直處理得很好，但根據情況，這也是一種可能。」而大谷本人則表示：「這是由總教練決定的。」並補充道：「我會做好準備，且球季很長，讓其他人擔任指定打擊（DH）去掌握比賽感覺，我認為這也是一種戰略。」大谷4/15時曾「一刀流」登板，他當時主投6局被敲2支安打僅失1分，並投出本季最多的10次三振，奪下第2勝。而最近一次登板是在4/22日面對巨人隊的比賽，主投６局被敲５支安打、無失分、送出7次三振。打擊端則是近兩日皆完成三安猛打賞，昨日比賽擊出全壘打，也終結長達59打席未開轟的小低潮。今日賽後打擊率回升至.278，本季累積6轟、13分打點、OPS.898。