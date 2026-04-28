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無照駕駛新制上路後執法力道加強，導致查扣車輛件數顯著提升。台中市議員楊大鋐今(28)日在議會警消環衛業務質詢中指出，中央修法雖是為了守護交通安全，但地方執法配套必須同步到位，尤其是「車輛移置保管量能」是否充足？他要求警察局應全面盤點空間，避免讓第一線基層員警承擔額外負擔。楊大鋐指出，根據數據顯示，今年 2 月台中市無照駕駛取締件數較新制施行前有明顯增加，顯示執法強度確實提升。然而，隨著查扣車輛數增加，現有的移置保管場空間已面臨挑戰。他質疑，若保管場容量達到飽和，查扣車輛將何去何從？這已成為市府必須正視的行政問題。「執法不能只做半套！」楊大鋐強調，若移置保管場容量不足，車輛恐被迫暫存在派出所周邊或閒置空間，這不僅增加基層員警的管理壓力，更可能影響派出所的空間機能。他呼籲市府除了強化取締，更應同步檢討保管場地配置、編列充足預算並優化委外招標機制，確保後勤支援無虞。楊大鋐最後重申，交通安全政策的成功，不僅在於修法與執法，更在於整體制度的完整性。他強力要求警察局提前做好量能整備，確保從「查扣、移置到保管」的每個環節都能順利銜接，如此才能真正落實新法精神，達成提升路安的目標。