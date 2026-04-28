我是廣告 請繼續往下閱讀

迎戰2026地方大選，藍白協商小組今（28）日共同召開記者會，正式宣布整合結果，由國民黨參選人李四川協調民調勝過民眾黨主席黃國昌，將對戰民進黨的蘇巧慧。黃國昌恭喜李四川勝出，也表示民眾黨將全力輔選，並努力將6名民眾黨提名議員參選人送入議會。黃國昌在李四川民調勝出後表示，他相信李四川接下來將成為新北市長最強的候選人，不僅延續侯友宜市長優良的市政，他相信在李四川的帶領之下一定可以讓新北更好。在過去的這段期間當中，他感受到台灣的政治事實上是可以透過理性的對話、可以透過政見的闡述，是可以透過彼此相互的砥礪跟學習而變得更成熟更好。黃國昌說，台灣的民主不需要只有抹黑，只有謾罵，只有仇恨式的動員。 在過去的這段時間當中，他跟李四川，他相信兩邊的競選團隊其實都展現了相同的格局跟風度，對於台灣的民主這會是非常重要的一步，在接下來的時間當中，民眾黨除了繼續會努力把6位優秀的議員參選人都送進新北市議會之外，「我也說過，在初選結束之後，如果最佳男主角不是我，包括我個人，包括民眾黨一定都會全力輔選」，這不是為了任何個人的權位，這個是為了新北能夠有更好的未來，讓台灣的民主能夠有更好的未來。最後，黃國昌再次恭喜李四川在這次初選當中勝出，希望未來彼此能夠攜手合作，讓新北更好。