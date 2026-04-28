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台北市北投區光明路昨（27日）一名36歲的詹姓女子將自己的機車停放在超商附近，怎料，當她從店內準備離開時，竟發現有一名男子對自己的機車、地板疑似噴灑清潔劑，讓她看了相當傻眼，立即上前阻止並報警。警方獲報到場後，男子辯稱因超商地板髒污，才會拿清潔劑清洗地面。所幸整起案件無人受傷，經詹女檢視無財損，暫不提出任何刑事告訴。一名女網友社群網站Threads上發文，表示自己從店內走出來後，便看到一名陌生人拿著藍色的東西往自己的機場以及地上噴，上前詢問對方。怎料，男子竟稱自己「在洗地」，讓女子忍不住傻眼喊：「整條路那麼大你只往我車子洗，整個傻眼！」不僅如此，經警方到場後，男子還一度想落跑，「對方整個人感覺不正常，明明騎車騙警察他走路，大家在北投一定要注意，這年頭什麼人都有。」經警方到場了解後，涉案的57歲王姓男子稱因超商地板有髒污，才會自行拿清潔劑清洗店面，不慎噴濺到停放在一旁的機車，導致雙方發生爭執糾紛，無人受傷。詹女檢視無財損，暫不提出任何刑事告訴。對此，北投分局呼籲，民眾如發生爭執糾紛，切勿因一時衝動觸法，如發現不法行為，請撥打110報案專線，警方將立即到場處理。