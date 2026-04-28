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迎戰2026地方大選，藍白協商小組今（28）日共同召開記者會，正式宣布整合結果，由國民黨參選人李四川協調民調勝過民眾黨主席黃國昌。李四川致詞時說，民調勝出示責任的開始，他感謝黃國昌為了大局為重，展現政黨領袖的氣質，「我由衷敬佩，誠惶誠恐，必須全力以赴」；他也表態，這次合作不只市長還有議會，民眾黨議員候選人，比照國民黨候選人讓席次極大化。藍白今下午2時15分召開聯合治理新北市長民調結果發佈記者會，原先雙方協議不公開民調，不過今天卻罕見有共識，公開民調數字結果，根據民調，在A民調公司，李四川以34.0%贏過蘇巧慧28.5%；黃國昌則以28.1%輸給蘇巧慧 31.3%；B民調公司，李四川以36.3%贏過蘇巧慧24.5%；黃國昌則以28.3%贏過蘇巧慧 26.7%；最後由李四川勝出。李四川致詞時表示，從今天起民調勝出是責任的開始，他還是要感謝兩黨協調小組很辛苦，將民調做這麼好的協調，他也要感謝黃國昌，為了大局為重，展現政黨領袖的氣質，由衷敬佩，「我誠惶誠恐，必須全力以赴」。李四川說，對於兩黨所訂的協議合作，他一定會全力合作，就這段期間所提的對新北市民有利的，能讓新北幸福的政策，他都會納入政見，人才也會一起共治，對於民眾黨的人才，只要願意到新北打拚，一定努力爭取延攬，第四，這次合作不只是市長合作，議會上也合作，對於民眾黨的議員候選人，他一定比照國民黨候選人，讓議會席次極大化，今天起，兩黨一定會為新北市全力以赴，打贏選戰，感謝大家。